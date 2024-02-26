Блогер Лерчек сообщила о вынужденном переезде по вине правоохранителей

Блогер Валерия Чекалина (Лерчек), которая обвинялась в неуплате налогов, заявила о вынужденном переезде из-за правоохранительных органов. Оь этом сообщает Star hit.
«Планируем ли продавать таунхас? Да. <…> Я захожу в гардеробную и вспоминаю, как все вещи перебирали, все смотрели [в ходе обысков — прим. URA.RU]. Ложусь спать, смотрю на дверь и вспоминаю, как дверь открывается. Короче, какие-то флешбеки», — рассказала Валерия Чекалина в интервью журналистам.
Против семьи Чекалиных были возбуждены два уголовных дела. Первое по факту уклонения от уплаты налогов на 311 миллионов рублей было в марте прошлого года. Второе дело — об отмывании средств в особо крупном размере в этом же месяце. Однако в конце декабря дело было прекращено. Тогда же она вернулась в соцсети, передают «
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