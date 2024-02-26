Блогер Лерчек сообщила о вынужденном переезде по вине правоохранителей

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Валерия Чекалина заявила о переезде из-за ранних обысков в ее доме Фото:

Блогер Валерия Чекалина (Лерчек), которая обвинялась в неуплате налогов, заявила о вынужденном переезде из-за правоохранительных органов. Оь этом сообщает Star hit.

«Планируем ли продавать таунхас? Да. <…> Я захожу в гардеробную и вспоминаю, как все вещи перебирали, все смотрели [в ходе обысков — прим. URA.RU]. Ложусь спать, смотрю на дверь и вспоминаю, как дверь открывается. Короче, какие-то флешбеки», — рассказала Валерия Чекалина в интервью журналистам.

Против семьи Чекалиных были возбуждены два уголовных дела. Первое по факту уклонения от уплаты налогов на 311 миллионов рублей было в марте прошлого года. Второе дело — об отмывании средств в особо крупном размере в этом же месяце. Однако в конце декабря дело было прекращено. Тогда же она вернулась в соцсети, передают «Дни.ру». Факт погашения долгов подтвердил глава СК РФ Александр Бастрыкин.

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Блогер Валерия Чекалина (Лерчек), которая обвинялась в неуплате налогов, заявила о вынужденном переезде из-за правоохранительных органов. Оь этом сообщает Star hit. «Планируем ли продавать таунхас? Да. <…> Я захожу в гардеробную и вспоминаю, как все вещи перебирали, все смотрели [в ходе обысков — прим. URA.RU]. Ложусь спать, смотрю на дверь и вспоминаю, как дверь открывается. Короче, какие-то флешбеки», — рассказала Валерия Чекалина в интервью журналистам. Против семьи Чекалиных были возбуждены два уголовных дела. Первое по факту уклонения от уплаты налогов на 311 миллионов рублей было в марте прошлого года. Второе дело — об отмывании средств в особо крупном размере в этом же месяце. Однако в конце декабря дело было прекращено. Тогда же она вернулась в соцсети, передают «Дни.ру». Факт погашения долгов подтвердил глава СК РФ Александр Бастрыкин.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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