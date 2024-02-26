Блогер Лерчек сообщила о вынужденном переезде по вине правоохранителей

26 февраля 2024 в 17:24 Размер текста - 17 +

Валерия Чекалина заявила о переезде из-за ранних обысков в ее доме Фото: Григорий Сысоев / РИА Новости Блогер Валерия Чекалина (Лерчек), которая обвинялась в неуплате налогов, заявила о вынужденном переезде из-за правоохранительных органов. Оь этом сообщает Star hit. «Планируем ли продавать таунхас? Да. <…> Я захожу в гардеробную и вспоминаю, как все вещи перебирали, все смотрели [в ходе обысков — прим. URA.RU]. Ложусь спать, смотрю на дверь и вспоминаю, как дверь открывается. Короче, какие-то флешбеки», — рассказала Валерия Чекалина в интервью журналистам. Против семьи Чекалиных были возбуждены два уголовных дела. Первое по факту уклонения от уплаты налогов на 311 миллионов рублей было в марте прошлого года. Второе дело — об отмывании средств в особо крупном размере в этом же месяце. Однако в конце декабря дело было прекращено. Тогда же она вернулась в соцсети, передают « Дни.ру». Факт погашения долгов подтвердил глава СК РФ Александр Бастрыкин.

Блогер Валерия Чекалина (Лерчек), которая обвинялась в неуплате налогов, заявила о вынужденном переезде из-за правоохранительных органов. Оь этом сообщает Star hit. «Планируем ли продавать таунхас? Да. <…> Я захожу в гардеробную и вспоминаю, как все вещи перебирали, все смотрели [в ходе обысков — прим. URA.RU]. Ложусь спать, смотрю на дверь и вспоминаю, как дверь открывается. Короче, какие-то флешбеки», — рассказала Валерия Чекалина в интервью журналистам. Против семьи Чекалиных были возбуждены два уголовных дела. Первое по факту уклонения от уплаты налогов на 311 миллионов рублей было в марте прошлого года. Второе дело — об отмывании средств в особо крупном размере в этом же месяце. Однако в конце декабря дело было прекращено. Тогда же она вернулась в соцсети, передают «Дни.ру». Факт погашения долгов подтвердил глава СК РФ Александр Бастрыкин.