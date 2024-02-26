Пермский актер из «Слова пацана» Могильников рассказал о своих родителях

Актер из «Слова пацана» Могильников: родители жили вместе, но не были женаты

26 февраля 2024 в 20:06 Размер текста - 17 +

Ярослав Могильников и Вася Трунов прогулялись по улицам Лысьвы Фото: Максим Кимерлинг © URA.RU Актер Ярослав Могильников из Лысьвы (Пермский край), известный по роли Ералаша в сериале «Слово пацана», рассказал о своем детстве и родителях. Своими воспоминаниями артист поделился в одном из выпусков YouТube-шоу «Вписка». «Когда мы жили в Лысьве, папа развозил жвачки по магазинам, а мама работала на заводе бухгалтером. Родители жили вместе, но не были женаты», — рассказал Ярослав Могильников. Он добавил, что сейчас его родители расстались, и он не будет против, если каждый из них свяжет себя узами брака. Но Могильников отметил, что не будет относиться к ее мужу как к отцу. То же самое будет касаться будущей жены его родного папы. «Для меня есть только один папа», — прокомментировал актер. В передаче пермяк показал дом и подъезд в Лысьве, где жил до окончания начальной школы. Он вспомнил, что у них с друзьями была банда. Могильников ходил на самбо и мечтал стать репером, писал песни про любовь. Ведущий передачи Вася Трунов назвал район, где вырос Могильников «мрачной барачной Россией». Ранее стало известно, что Ярослав Могильников бросил учебу в школе. Такое решение актер принял во время съемок сериала «Слово пацана».

Актер Ярослав Могильников из Лысьвы (Пермский край), известный по роли Ералаша в сериале «Слово пацана», рассказал о своем детстве и родителях. Своими воспоминаниями артист поделился в одном из выпусков YouТube-шоу «Вписка». «Когда мы жили в Лысьве, папа развозил жвачки по магазинам, а мама работала на заводе бухгалтером. Родители жили вместе, но не были женаты», — рассказал Ярослав Могильников. Он добавил, что сейчас его родители расстались, и он не будет против, если каждый из них свяжет себя узами брака. Но Могильников отметил, что не будет относиться к ее мужу как к отцу. То же самое будет касаться будущей жены его родного папы. «Для меня есть только один папа», — прокомментировал актер. В передаче пермяк показал дом и подъезд в Лысьве, где жил до окончания начальной школы. Он вспомнил, что у них с друзьями была банда. Могильников ходил на самбо и мечтал стать репером, писал песни про любовь. Ведущий передачи Вася Трунов назвал район, где вырос Могильников «мрачной барачной Россией». Ранее стало известно, что Ярослав Могильников бросил учебу в школе. Такое решение актер принял во время съемок сериала «Слово пацана».