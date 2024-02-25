25 февраля 2024
24 февраля 2024

Пермский актер из «Слова пацана» Могильников бросил школу

© Служба новостей «URA.RU»
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фото со съемок сериала "Слово пацана", слово пацана
Актер решил уйти из школы во время съемок в сериале Фото:

Актер Ярослав Могильников из города Лысьва (Пермский край), который сыграл Ералаша в сериале «Слово пацана», решил бросить обучение в школе. Об этом он рассказал в интервью на YouTube-канале «Макарена».

«В какой-то момент случился щелчок, и я понял, что учеба меня прямо высасывает, что я не могу учиться. Я так начинаю нервничать, когда я слышу о школе, что не готов сейчас возобновлять учебу», — рассказал актер.

Он добавил, что решение бросить школу ему пришло во время съемок в сериале «Слово пацана». Ведущий во время интервью задал актеру несколько вопросов из школьной программы, но Могильников ни на один из них не смог ответить.

Ранее URA.RU рассказало, что Ярослав Могильников в одном из интервью признался, что ему хотелось бы жить в Тюмени. Он считает этот город спокойным, и там живут хорошие люди.

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Актер Ярослав Могильников из города Лысьва (Пермский край), который сыграл Ералаша в сериале «Слово пацана», решил бросить обучение в школе. Об этом он рассказал в интервью на YouTube-канале «Макарена». «В какой-то момент случился щелчок, и я понял, что учеба меня прямо высасывает, что я не могу учиться. Я так начинаю нервничать, когда я слышу о школе, что не готов сейчас возобновлять учебу», — рассказал актер. Он добавил, что решение бросить школу ему пришло во время съемок в сериале «Слово пацана». Ведущий во время интервью задал актеру несколько вопросов из школьной программы, но Могильников ни на один из них не смог ответить. Ранее URA.RU рассказало, что Ярослав Могильников в одном из интервью признался, что ему хотелось бы жить в Тюмени. Он считает этот город спокойным, и там живут хорошие люди.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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