Пермский актер из «Слова пацана» Могильников бросил школу

26 февраля 2024 в 09:59 Размер текста - 17 +

Актер решил уйти из школы во время съемок в сериале Фото: пресс-служба «Ростелеком» Актер Ярослав Могильников из города Лысьва (Пермский край), который сыграл Ералаша в сериале «Слово пацана», решил бросить обучение в школе. Об этом он рассказал в интервью на YouTube-канале «Макарена». «В какой-то момент случился щелчок, и я понял, что учеба меня прямо высасывает, что я не могу учиться. Я так начинаю нервничать, когда я слышу о школе, что не готов сейчас возобновлять учебу», — рассказал актер. Он добавил, что решение бросить школу ему пришло во время съемок в сериале «Слово пацана». Ведущий во время интервью задал актеру несколько вопросов из школьной программы, но Могильников ни на один из них не смог ответить. Ранее URA.RU рассказало, что Ярослав Могильников в одном из интервью признался, что ему хотелось бы жить в Тюмени. Он считает этот город спокойным, и там живут хорошие люди.

Актер Ярослав Могильников из города Лысьва (Пермский край), который сыграл Ералаша в сериале «Слово пацана», решил бросить обучение в школе. Об этом он рассказал в интервью на YouTube-канале «Макарена». «В какой-то момент случился щелчок, и я понял, что учеба меня прямо высасывает, что я не могу учиться. Я так начинаю нервничать, когда я слышу о школе, что не готов сейчас возобновлять учебу», — рассказал актер. Он добавил, что решение бросить школу ему пришло во время съемок в сериале «Слово пацана». Ведущий во время интервью задал актеру несколько вопросов из школьной программы, но Могильников ни на один из них не смог ответить. Ранее URA.RU рассказало, что Ярослав Могильников в одном из интервью признался, что ему хотелось бы жить в Тюмени. Он считает этот город спокойным, и там живут хорошие люди.