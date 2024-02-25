Пермский актер из «Слова пацана» Могильников бросил школу

Актер Ярослав Могильников из города Лысьва (Пермский край), который сыграл Ералаша в сериале «Слово пацана», решил бросить обучение в школе. Об этом он рассказал в интервью на YouTube-канале «Макарена».
«В какой-то момент случился щелчок, и я понял, что учеба меня прямо высасывает, что я не могу учиться. Я так начинаю нервничать, когда я слышу о школе, что не готов сейчас возобновлять учебу», — рассказал актер.
Он добавил, что решение бросить школу ему пришло во время съемок в сериале «Слово пацана». Ведущий во время интервью задал актеру несколько вопросов из школьной программы, но Могильников ни на один из них не смог ответить.
Ранее URA.RU рассказало, что Ярослав Могильников в одном из интервью признался, что ему хотелось бы жить в Тюмени. Он считает этот город спокойным, и там живут хорошие люди.
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