В магазине «Красное&Белое» прорвало трубу
В Нижневартовске (ХМАО) в одном из филиалов алкосети «Красное&Белое» произошел потоп. Магазин был залит кипятком. Об этом сообщили очевидцы.
«Один из филиалов „Красное&Белое“ в Нижневартовске на днях залило кипятком. Может кто-то сможет опознать свой магазин у дома?» — написали очевидцы в telegram-канале «Типичный краб Нижневартовск».
В прошлом году в торговом центре Сургута затопило этаж. Помимо того, там прорвало потолок.
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