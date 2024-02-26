В ХМАО магазин «Красное&Белое» превратился в горячий источник. Видео

В Нижневартовске магазин «Красное&Белое» залило кипятком
© Служба новостей «URA.RU»
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Наталья Котова на объектах благоустройства в Металлургическом районе. Челябинск, алкоголь, красное белое, магазин, кб
В магазине  «Красное&Белое» прорвало трубу Фото:

В Нижневартовске (ХМАО) в одном из филиалов алкосети «Красное&Белое» произошел потоп. Магазин был залит кипятком. Об этом сообщили очевидцы.

«Один из филиалов „Красное&Белое“ в Нижневартовске на днях залило кипятком. Может кто-то сможет опознать свой магазин у дома?» — написали очевидцы в telegram-канале «Типичный краб Нижневартовск».

В прошлом году в торговом центре Сургута затопило этаж. Помимо того, там прорвало потолок.

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В Нижневартовске (ХМАО) в одном из филиалов алкосети «Красное&Белое» произошел потоп. Магазин был залит кипятком. Об этом сообщили очевидцы. «Один из филиалов „Красное&Белое“ в Нижневартовске на днях залило кипятком. Может кто-то сможет опознать свой магазин у дома?» — написали очевидцы в telegram-канале «Типичный краб Нижневартовск». В прошлом году в торговом центре Сургута затопило этаж. Помимо того, там прорвало потолок.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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