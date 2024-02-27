Актриса из Нижнего Тагила сыграла одну из главных ролей в сериале на ТНТ. Фото

27 февраля 2024 в 18:16 Размер текста - 17 +

Елена Алферова снимается в кино и сериалах и играет в театре Фото: Иван Романович (представлено телеканалом ТНТ) На телеканале ТНТ 11 марта пройдет премьера сериала «Наследство» — остроумной комедии о том, как деньги влияют на человеческие отношения. Главные роли сыграли Александр Робак, Нонна Гришаева, Глеб Калюжный, Маргарита Аброськина, а также Елена Алферова — актриса из Нижнего Тагила (Свердловская область), на счету которой больше 15 ролей в кино. Об этом URA.RU рассказали представители ТНТ. Девушка родилась и выросла в Нижнем Тагиле, а после уехала учиться в Санкт-Петербург. Несмотря на то, что в Свердловской области актриса уже не живет, о родной земле отзывается с теплом. «Урал — это предмет гордости!» — говорит Елена. В сериале «Наследство» Алферова исполняет роль Лены — уверенной, целеустремленной женщина, которая очень верит в своего мужа. «Она хочет жить в достатке, ни в чем себе и своему ребенку не отказывать, всячески это транслирует. Но реальность Лены такова: неподъемная ипотека, куча кредитов и нерешительный муж, который давно уже мог попросить о повышении. И как только появляется шанс получить огромное наследство, она всеми силами пытается сделать это», — поделилась Алферова. На вопрос «Почему нужно смотреть сериал?» актриса из Нижнего Тагила отмечает, что в июне 2023 года она сыграла свою первую главную роль в одном четырехсерийном фильме, а Лена в «Наследстве» — это вторая ее ведущая роль. Кроме этого девушка говорит, что новый сериал — это семейная комедия с прекрасным актерским составом и ярким сюжетом. «Денежный вопрос всегда актуален. И будет любопытно посмотреть, как герои и какими изощренными способами будут их добиваться, кто станет обладателем наследства, кто его получит и получит ли?» — заявила актриса. Сериал «Наследство» расскажет историю о миллионере и авантюристе, который 25 лет назад, скрываясь от уголовного преследования, бросил жену и нескольких детей и сбежал в Италию. Его родные живут в Реутове, но однажды к подъезду Татьяны, бывшей жены Виктора, подъезжает дорогой автомобиль, в котором находится сбежавший супруг и его водитель. Виктор вернулся, чтобы наладить отношения с семьей и навсегда решить свои криминальные проблемы, «устранив» нужного человека. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

На телеканале ТНТ 11 марта пройдет премьера сериала «Наследство» — остроумной комедии о том, как деньги влияют на человеческие отношения. Главные роли сыграли Александр Робак, Нонна Гришаева, Глеб Калюжный, Маргарита Аброськина, а также Елена Алферова — актриса из Нижнего Тагила (Свердловская область), на счету которой больше 15 ролей в кино. Об этом URA.RU рассказали представители ТНТ. Девушка родилась и выросла в Нижнем Тагиле, а после уехала учиться в Санкт-Петербург. Несмотря на то, что в Свердловской области актриса уже не живет, о родной земле отзывается с теплом. «Урал — это предмет гордости!» — говорит Елена. В сериале «Наследство» Алферова исполняет роль Лены — уверенной, целеустремленной женщина, которая очень верит в своего мужа. «Она хочет жить в достатке, ни в чем себе и своему ребенку не отказывать, всячески это транслирует. Но реальность Лены такова: неподъемная ипотека, куча кредитов и нерешительный муж, который давно уже мог попросить о повышении. И как только появляется шанс получить огромное наследство, она всеми силами пытается сделать это», — поделилась Алферова. На вопрос «Почему нужно смотреть сериал?» актриса из Нижнего Тагила отмечает, что в июне 2023 года она сыграла свою первую главную роль в одном четырехсерийном фильме, а Лена в «Наследстве» — это вторая ее ведущая роль. Кроме этого девушка говорит, что новый сериал — это семейная комедия с прекрасным актерским составом и ярким сюжетом. «Денежный вопрос всегда актуален. И будет любопытно посмотреть, как герои и какими изощренными способами будут их добиваться, кто станет обладателем наследства, кто его получит и получит ли?» — заявила актриса. Сериал «Наследство» расскажет историю о миллионере и авантюристе, который 25 лет назад, скрываясь от уголовного преследования, бросил жену и нескольких детей и сбежал в Италию. Его родные живут в Реутове, но однажды к подъезду Татьяны, бывшей жены Виктора, подъезжает дорогой автомобиль, в котором находится сбежавший супруг и его водитель. Виктор вернулся, чтобы наладить отношения с семьей и навсегда решить свои криминальные проблемы, «устранив» нужного человека.