Под Киевом силовики заставили извиняться молодого человека за выкрики «Ахмат — сила»

«Страна»: под Киевом вычислили молодежь, кричавшую «Ахмат — сила»
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Вооруженные силы Украины. stock, разведчик, всу, сбу, украинские военные,  stock
Украинца, кричавшего «Ахмат — сила» и стрелявшего из пистолета, заставили извиняться Фото:

В Киевской области правоохранительные органы заставили извиниться молодого человека, выкрикивавшего вместе с друзьями «Ахмат — сила» на своем дне рождения. Об этом сообщило украинское издание «Страна».

«Молодым парням, которые на ночной вечеринке кричали „Ахмат — сила“, стреляя из пистолета в воздух, грозит до семи лет тюрьмы <…> Пистолет, из которого стреляли, был найден в доме именинника, на чьем дне рождения это произошло», — передает «Страна». Авторы статьи отметили, что виновника торжества заставили извиниться и назвать «Ахмат» террористами.

Чеченские подразделения, участвующие в спецоперации, используют лозунг «Ахмат — сила» в память о главе республики Ахмате Кадырове. Он погиб из-за теракта в 2004 году.

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В Киевской области правоохранительные органы заставили извиниться молодого человека, выкрикивавшего вместе с друзьями «Ахмат — сила» на своем дне рождения. Об этом сообщило украинское издание «Страна». «Молодым парням, которые на ночной вечеринке кричали „Ахмат — сила“, стреляя из пистолета в воздух, грозит до семи лет тюрьмы <…> Пистолет, из которого стреляли, был найден в доме именинника, на чьем дне рождения это произошло», — передает «Страна». Авторы статьи отметили, что виновника торжества заставили извиниться и назвать «Ахмат» террористами. Чеченские подразделения, участвующие в спецоперации, используют лозунг «Ахмат — сила» в память о главе республики Ахмате Кадырове. Он погиб из-за теракта в 2004 году.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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