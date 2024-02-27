Под Киевом силовики заставили извиняться молодого человека за выкрики «Ахмат — сила»

В Киевской области правоохранительные органы заставили извиниться молодого человека, выкрикивавшего вместе с друзьями «Ахмат — сила» на своем дне рождения. Об этом сообщило украинское издание «Страна».
«Молодым парням, которые на ночной вечеринке кричали „Ахмат — сила“, стреляя из пистолета в воздух, грозит до семи лет тюрьмы <…> Пистолет, из которого стреляли, был найден в доме именинника, на чьем дне рождения это произошло», — передает «Страна». Авторы статьи отметили, что виновника торжества заставили извиниться и назвать «Ахмат» террористами.
Чеченские подразделения, участвующие в спецоперации, используют лозунг «Ахмат — сила» в память о главе республики Ахмате Кадырове. Он погиб из-за теракта в 2004 году.
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