Махонин вручил медаль федеральному министру Файзуллину. Фото

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Прием губернатора Пермского края. 300 лет Пермь, махонин дмитрий
Махонин поблагодарил главу Минстроя РФ за вклад в развитие Пермского края Фото:

Губернатор Пермского края Дмитрий Махонин вручил юбилейную медаль федеральному министру Иреку Файзуллину. Об этом глава региона рассказал в своем telegram-канале.

«Рад был вручить министру строительства и ЖКХ РФ Иреку Файзуллину юбилейную медаль „Во славу и развитие Перми“. Благодаря президентским нацпроектам, поддержке Минстроя РФ и Федерации строительная отрасль, а также сфера ЖКХ края продолжат развиваться», — сообщил в посте Махонин.

Махонин показал министру Пермский строительный колледж и музыкальную школу. Глава региона отметил, что они вместе с Файзуллиным пообщались со студентами.

В Пермь 27 февраля приехал глава Минстроя Файзуллин. Губернатор Махонин устроил ему экскурсию по заводам, а также показал строящееся здание художественной галереи. Файзуллину также продемонстрировали микрорайон Ива как один из примеров комплексного развития территорий.

Махонин вручил юбилейную медаль «Во славу и развитие Перми» главе Минстроя Файзуллину
Махонин вручил юбилейную медаль «Во славу и развитие Перми» главе Минстроя Файзуллину
Фото:

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Губернатор Пермского края Дмитрий Махонин вручил юбилейную медаль федеральному министру Иреку Файзуллину. Об этом глава региона рассказал в своем telegram-канале. «Рад был вручить министру строительства и ЖКХ РФ Иреку Файзуллину юбилейную медаль „Во славу и развитие Перми“. Благодаря президентским нацпроектам, поддержке Минстроя РФ и Федерации строительная отрасль, а также сфера ЖКХ края продолжат развиваться», — сообщил в посте Махонин. Махонин показал министру Пермский строительный колледж и музыкальную школу. Глава региона отметил, что они вместе с Файзуллиным пообщались со студентами. В Пермь 27 февраля приехал глава Минстроя Файзуллин. Губернатор Махонин устроил ему экскурсию по заводам, а также показал строящееся здание художественной галереи. Файзуллину также продемонстрировали микрорайон Ива как один из примеров комплексного развития территорий.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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