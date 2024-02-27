Махонин вручил медаль федеральному министру Файзуллину. Фото

27 февраля 2024 в 22:32 Размер текста - 17 +

Махонин поблагодарил главу Минстроя РФ за вклад в развитие Пермского края Фото: Сергей Русанов © URA.RU Губернатор Пермского края Дмитрий Махонин вручил юбилейную медаль федеральному министру Иреку Файзуллину. Об этом глава региона рассказал в своем telegram-канале. «Рад был вручить министру строительства и ЖКХ РФ Иреку Файзуллину юбилейную медаль „Во славу и развитие Перми“. Благодаря президентским нацпроектам, поддержке Минстроя РФ и Федерации строительная отрасль, а также сфера ЖКХ края продолжат развиваться», — сообщил в посте Махонин. Махонин показал министру Пермский строительный колледж и музыкальную школу. Глава региона отметил, что они вместе с Файзуллиным пообщались со студентами. В Пермь 27 февраля приехал глава Минстроя Файзуллин. Губернатор Махонин устроил ему экскурсию по заводам, а также показал строящееся здание художественной галереи. Файзуллину также продемонстрировали микрорайон Ива как один из примеров комплексного развития территорий. Махонин вручил юбилейную медаль «Во славу и развитие Перми» главе Минстроя Файзуллину Фото: telegram-канал Дмитрия Махонина

Губернатор Пермского края Дмитрий Махонин вручил юбилейную медаль федеральному министру Иреку Файзуллину. Об этом глава региона рассказал в своем telegram-канале. «Рад был вручить министру строительства и ЖКХ РФ Иреку Файзуллину юбилейную медаль „Во славу и развитие Перми“. Благодаря президентским нацпроектам, поддержке Минстроя РФ и Федерации строительная отрасль, а также сфера ЖКХ края продолжат развиваться», — сообщил в посте Махонин. Махонин показал министру Пермский строительный колледж и музыкальную школу. Глава региона отметил, что они вместе с Файзуллиным пообщались со студентами. В Пермь 27 февраля приехал глава Минстроя Файзуллин. Губернатор Махонин устроил ему экскурсию по заводам, а также показал строящееся здание художественной галереи. Файзуллину также продемонстрировали микрорайон Ива как один из примеров комплексного развития территорий.