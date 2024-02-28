Челябинская прокуратура отреагировала на выход бабушки с лопатой на крышу

Управляющей компании в Миассе Челябинской области внесено представление прокуратуры после выхода на крышу девятиэтажного дома 76-летней женщины с лопатой для очистки снега. Об этом сообщили в пресс-службе областного ведомства.
«Прокуратура города Миасса провела проверку по публикации URA.RU, в которой сообщалось, что 76-летняя женщина вышла на крышу дома для очистки снега, таяние которого топит ее квартиру. Несмотря на неоднократные обращения жителей дома в управляющую компанию достаточных мер для приведения кровли в надлежащее состояние не принято», — уточнили в пресс-службе ведомства.
В ведомстве добавили, что длительное время из-за ненадлежащего состояния кровли дома №55 по проспекту Октября в Миассе талая вода топит верхние этажи. Также УК вменили в вину нахождение на крыше пенсионерки, что могло стать причиной несчастного случая.
«Прокурором руководителю управляющей компании внесено представление об устранении нарушений закона и привлечении виновных лиц к ответственности. В настоящее время расчистка крыши от снега произведена. Устранение нарушений поставлены прокуратурой города на контроль», — пояснили в пресс-службе ведомства.
Ранее URA.RU сообщало, что в соцсетях появилось видео, где 76-летняя пенсионерка с лопатой чистит крышу девятиэтажки от снега. На место выехал начальник городского управления ЖКХ Роман Комаров, который встретился с женщиной и рассказал, когда планируется ремонт кровли.
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