28 февраля 2024

Челябинская прокуратура отреагировала на выход бабушки с лопатой на крышу

© Служба новостей «URA.RU»
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Чистка снега с крыши Челябинской областной универсальной научной библиотеки. Челябинск, крыша, снег, сугробы, зима, люди, уборка
Пенсионерка вышла на крышу девятиэтажки для очистки снега Фото:

Управляющей компании в Миассе Челябинской области внесено представление прокуратуры после выхода на крышу девятиэтажного дома 76-летней женщины с лопатой для очистки снега. Об этом сообщили в пресс-службе областного ведомства.

«Прокуратура города Миасса провела проверку по публикации URA.RU, в которой сообщалось, что 76-летняя женщина вышла на крышу дома для очистки снега, таяние которого топит ее квартиру. Несмотря на неоднократные обращения жителей дома в управляющую компанию достаточных мер для приведения кровли в надлежащее состояние не принято», — уточнили в пресс-службе ведомства.

В ведомстве добавили, что длительное время из-за ненадлежащего состояния кровли дома №55 по проспекту Октября в Миассе талая вода топит верхние этажи. Также УК вменили в вину нахождение на крыше пенсионерки, что могло стать причиной несчастного случая.

«Прокурором руководителю управляющей компании внесено представление об устранении нарушений закона и привлечении виновных лиц к ответственности. В настоящее время расчистка крыши от снега произведена. Устранение нарушений поставлены прокуратурой города на контроль», — пояснили в пресс-службе ведомства.

Ранее URA.RU сообщало, что в соцсетях появилось видео, где 76-летняя пенсионерка с лопатой чистит крышу девятиэтажки от снега. На место выехал начальник городского управления ЖКХ Роман Комаров, который встретился с женщиной и рассказал, когда планируется ремонт кровли.

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Управляющей компании в Миассе Челябинской области внесено представление прокуратуры после выхода на крышу девятиэтажного дома 76-летней женщины с лопатой для очистки снега. Об этом сообщили в пресс-службе областного ведомства. «Прокуратура города Миасса провела проверку по публикации URA.RU, в которой сообщалось, что 76-летняя женщина вышла на крышу дома для очистки снега, таяние которого топит ее квартиру. Несмотря на неоднократные обращения жителей дома в управляющую компанию достаточных мер для приведения кровли в надлежащее состояние не принято», — уточнили в пресс-службе ведомства. В ведомстве добавили, что длительное время из-за ненадлежащего состояния кровли дома №55 по проспекту Октября в Миассе талая вода топит верхние этажи. Также УК вменили в вину нахождение на крыше пенсионерки, что могло стать причиной несчастного случая. «Прокурором руководителю управляющей компании внесено представление об устранении нарушений закона и привлечении виновных лиц к ответственности. В настоящее время расчистка крыши от снега произведена. Устранение нарушений поставлены прокуратурой города на контроль», — пояснили в пресс-службе ведомства. Ранее URA.RU сообщало, что в соцсетях появилось видео, где 76-летняя пенсионерка с лопатой чистит крышу девятиэтажки от снега. На место выехал начальник городского управления ЖКХ Роман Комаров, который встретился с женщиной и рассказал, когда планируется ремонт кровли.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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