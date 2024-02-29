В ХМАО ветеран СВО пожаловался, что чиновники медлят с выделением ему жилья

© Служба новостей «URA.RU»
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Фонд защитника отечества. Курган, руки, солдат, сво, боец сво
Боец воспитывает ребенка-инвалида Фото:

Ветеран СВО не может добиться от мэрии Сургутского района выделения положенной ему квартиры. Об этом он сообщил главе Сургутского района Андрею Трубецкому во время встречи с жителями, передает корреспондент URA.RU.

Боец заявил, что как отец ребенка-инвалида имеет право на улучшение жилищных условий. Его вопрос должен решаться вне очереди, так как он участник боевых действий. Но после направления документов в администрацию Сургутского района прошло несколько месяцев, а вопрос так и не решен. «С администрации Сургутского района мне перезвонили, сказали, отправляют на Белый яр. С Белого яра (позвонили), ждите звонка, вас пригласят. Ждал-ждал, прилетел на Госуслуги отказ. Обратной связи нет», — сообщил ветеран.

Мужчина добавил, что повторно отправил заявку, но с начала месяца с ним так никто и не вышел на связь. Жить в квартире на «Сам участник СВО. У меня на иждивение ребенок-инвалид пять лет. ДЦП. Снимаю квартиру в городе потому, что на Белом яру это не реально жить с ребенком-инвалидом. Никаких условий», — добавил ветеран.

На встрече чиновники пообещали помочь решить вопрос бойца. Почему же мужчина остался без положенной компенсации ответа так и не поступило. Для уточнения информации журналист агентства направил запрос в мэрию Сургутского района. Там ответили, что сейчас идет работа по сбору необходимых документов.

Ранее URA.RU сообщало, что предприниматели пожаловались бизнес-омбудсмену Югры Ирине Каск на МУП мэрии Сургутского района. В качестве повода бизнесмены указывают сниженные расценки на прием мусора от компании «Сургутнефтегаз» на полигон муниципального предприятия.

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Ветеран СВО не может добиться от мэрии Сургутского района выделения положенной ему квартиры. Об этом он сообщил главе Сургутского района Андрею Трубецкому во время встречи с жителями, передает корреспондент URA.RU. Боец заявил, что как отец ребенка-инвалида имеет право на улучшение жилищных условий. Его вопрос должен решаться вне очереди, так как он участник боевых действий. Но после направления документов в администрацию Сургутского района прошло несколько месяцев, а вопрос так и не решен. «С администрации Сургутского района мне перезвонили, сказали, отправляют на Белый яр. С Белого яра (позвонили), ждите звонка, вас пригласят. Ждал-ждал, прилетел на Госуслуги отказ. Обратной связи нет», — сообщил ветеран. Мужчина добавил, что повторно отправил заявку, но с начала месяца с ним так никто и не вышел на связь. Жить в квартире на «Сам участник СВО. У меня на иждивение ребенок-инвалид пять лет. ДЦП. Снимаю квартиру в городе потому, что на Белом яру это не реально жить с ребенком-инвалидом. Никаких условий», — добавил ветеран. На встрече чиновники пообещали помочь решить вопрос бойца. Почему же мужчина остался без положенной компенсации ответа так и не поступило. Для уточнения информации журналист агентства направил запрос в мэрию Сургутского района. Там ответили, что сейчас идет работа по сбору необходимых документов. Ранее URA.RU сообщало, что предприниматели пожаловались бизнес-омбудсмену Югры Ирине Каск на МУП мэрии Сургутского района. В качестве повода бизнесмены указывают сниженные расценки на прием мусора от компании «Сургутнефтегаз» на полигон муниципального предприятия.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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