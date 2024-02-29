В ХМАО ветеран СВО пожаловался, что чиновники медлят с выделением ему жилья

Боец воспитывает ребенка-инвалида Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Ветеран СВО не может добиться от мэрии Сургутского района выделения положенной ему квартиры. Об этом он сообщил главе Сургутского района Андрею Трубецкому во время встречи с жителями, передает корреспондент URA.RU.

Боец заявил, что как отец ребенка-инвалида имеет право на улучшение жилищных условий. Его вопрос должен решаться вне очереди, так как он участник боевых действий. Но после направления документов в администрацию Сургутского района прошло несколько месяцев, а вопрос так и не решен. «С администрации Сургутского района мне перезвонили, сказали, отправляют на Белый яр. С Белого яра (позвонили), ждите звонка, вас пригласят. Ждал-ждал, прилетел на Госуслуги отказ. Обратной связи нет», — сообщил ветеран.

Мужчина добавил, что повторно отправил заявку, но с начала месяца с ним так никто и не вышел на связь. Жить в квартире на «Сам участник СВО. У меня на иждивение ребенок-инвалид пять лет. ДЦП. Снимаю квартиру в городе потому, что на Белом яру это не реально жить с ребенком-инвалидом. Никаких условий», — добавил ветеран.

На встрече чиновники пообещали помочь решить вопрос бойца. Почему же мужчина остался без положенной компенсации ответа так и не поступило. Для уточнения информации журналист агентства направил запрос в мэрию Сургутского района. Там ответили, что сейчас идет работа по сбору необходимых документов.

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