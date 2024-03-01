В Челябинске построят десять новых жилых комплексов

В шести районах Челябинска определили места для строительства новых ЖК

01 марта 2024 в 14:25 Размер текста - 17 +

Реновации ожидают десять территорий, среди которых три участка нежилой застройки Фото: Денис Моргунов © URA.RU В Челябинске планируют построить десять новых жилых комплексов по проекту о комплексном развитии территорий (КРТ). Сейчас развития ожидают десять территорий, среди которых три участка нежилой застройки, пять — жилой застройки в разных районах города, сообщила 1 марта аппаратном совещании вице-мэр Надежда Рыльская. «На первом Всероссийском конгрессе по КРТ, который проходил в Москве, наш город был отмечен в числе лидеров по числу заключенных за два года договоров о комплексном развитии. В ближайшее время планируется реализация комплексного развития в отношении десяти территорий», — рассказала Рыльская. Вице-мэр отметила, три территории нежилой застройки, на которых планируется возвести новые жилые комплексы по проектам о КРТ, предполагающим на территории наличие не только новых жилых многоквартирных домов, но и всей необходимой инфраструктуры, расположены в Калининском, Советском и Курчатовском районах. Из пяти территорий жилой застройки, которые также планируется развивать в Челябинске по проектам о КРТ, две находятся в Металлургическом, одна в Ленинском районах, еще один участок — в Тракторозаводском, и один — в Советском районах. По словам Рыльской, на данный момент мэрия Челябинска ведет активную работу, чтобы в ближайшее время соответствующие решения были приняты. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

В Челябинске планируют построить десять новых жилых комплексов по проекту о комплексном развитии территорий (КРТ). Сейчас развития ожидают десять территорий, среди которых три участка нежилой застройки, пять — жилой застройки в разных районах города, сообщила 1 марта аппаратном совещании вице-мэр Надежда Рыльская. «На первом Всероссийском конгрессе по КРТ, который проходил в Москве, наш город был отмечен в числе лидеров по числу заключенных за два года договоров о комплексном развитии. В ближайшее время планируется реализация комплексного развития в отношении десяти территорий», — рассказала Рыльская. Вице-мэр отметила, три территории нежилой застройки, на которых планируется возвести новые жилые комплексы по проектам о КРТ, предполагающим на территории наличие не только новых жилых многоквартирных домов, но и всей необходимой инфраструктуры, расположены в Калининском, Советском и Курчатовском районах. Из пяти территорий жилой застройки, которые также планируется развивать в Челябинске по проектам о КРТ, две находятся в Металлургическом, одна в Ленинском районах, еще один участок — в Тракторозаводском, и один — в Советском районах. По словам Рыльской, на данный момент мэрия Челябинска ведет активную работу, чтобы в ближайшее время соответствующие решения были приняты.