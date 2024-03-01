В Челябинске построят десять новых жилых комплексов

В шести районах Челябинска определили места для строительства новых ЖК
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Реновации ожидают десять территорий, среди которых три участка нежилой застройки Фото:

В Челябинске планируют построить десять новых жилых комплексов по проекту о комплексном развитии территорий (КРТ). Сейчас развития ожидают десять территорий, среди которых три участка нежилой застройки, пять — жилой застройки в разных районах города, сообщила 1 марта аппаратном совещании вице-мэр Надежда Рыльская.

«На первом Всероссийском конгрессе по КРТ, который проходил в Москве, наш город был отмечен в числе лидеров по числу заключенных за два года договоров о комплексном развитии. В ближайшее время планируется реализация комплексного развития в отношении десяти территорий», — рассказала Рыльская.

Вице-мэр отметила, три территории нежилой застройки, на которых планируется возвести новые жилые комплексы по проектам о КРТ, предполагающим на территории наличие не только новых жилых многоквартирных домов, но и всей необходимой инфраструктуры, расположены в Калининском, Советском и Курчатовском районах.

Из пяти территорий жилой застройки, которые также планируется развивать в Челябинске по проектам о КРТ, две находятся в Металлургическом, одна в Ленинском районах, еще один участок — в Тракторозаводском, и один — в Советском районах. По словам Рыльской, на данный момент мэрия Челябинска ведет активную работу, чтобы в ближайшее время соответствующие решения были приняты.

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В Челябинске планируют построить десять новых жилых комплексов по проекту о комплексном развитии территорий (КРТ). Сейчас развития ожидают десять территорий, среди которых три участка нежилой застройки, пять — жилой застройки в разных районах города, сообщила 1 марта аппаратном совещании вице-мэр Надежда Рыльская. «На первом Всероссийском конгрессе по КРТ, который проходил в Москве, наш город был отмечен в числе лидеров по числу заключенных за два года договоров о комплексном развитии. В ближайшее время планируется реализация комплексного развития в отношении десяти территорий», — рассказала Рыльская. Вице-мэр отметила, три территории нежилой застройки, на которых планируется возвести новые жилые комплексы по проектам о КРТ, предполагающим на территории наличие не только новых жилых многоквартирных домов, но и всей необходимой инфраструктуры, расположены в Калининском, Советском и Курчатовском районах. Из пяти территорий жилой застройки, которые также планируется развивать в Челябинске по проектам о КРТ, две находятся в Металлургическом, одна в Ленинском районах, еще один участок — в Тракторозаводском, и один — в Советском районах. По словам Рыльской, на данный момент мэрия Челябинска ведет активную работу, чтобы в ближайшее время соответствующие решения были приняты.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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