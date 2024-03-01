В Челябинске отменили «Большую дискотеку»

В Челябинске отменили мероприятие «Большая дискотека 90-х». Вечеринка должна была пройти 3 марта, сообщается на официальном сайте городских зрелищных касс (ГЗК).
«Мероприятие „Большая Дискотека 90-х“, запланированное на 3 марта на площадке Конгресс Холл, отменяется. Приносим извинения за причиненные неудобства», — говорится в сообщении.
В программе было запланировано участие зарубежных и российских артистов эстрады, танцоров и кавер-групп. Причина отмены мероприятия не указана.
URA.RU пыталось связаться с директором ГЗК Ильей Беловым, чтобы узнать причину отмены концерта. На звонок он не ответил. Агентство направило официальный запрос организатору мероприятия в лице ООО «Музыкальный ветер». На момент публикации ответа не последовало. Он будет опубликован после получения.
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