В Челябинске отменили «Большую дискотеку»

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Результ/арт в Екатеринбурге, дискотека, клуб, ночная жизнь
Причины переноса мероприятия пока не известны Фото:

В Челябинске отменили мероприятие «Большая дискотека 90-х». Вечеринка должна была пройти 3 марта, сообщается на официальном сайте городских зрелищных касс (ГЗК).

«Мероприятие „Большая Дискотека 90-х“, запланированное на 3 марта на площадке Конгресс Холл, отменяется. Приносим извинения за причиненные неудобства», — говорится в сообщении.

В программе было запланировано участие зарубежных и российских артистов эстрады, танцоров и кавер-групп. Причина отмены мероприятия не указана.

URA.RU пыталось связаться с директором ГЗК Ильей Беловым, чтобы узнать причину отмены концерта. На звонок он не ответил. Агентство направило официальный запрос организатору мероприятия в лице ООО «Музыкальный ветер». На момент публикации ответа не последовало. Он будет опубликован после получения.

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В Челябинске отменили мероприятие «Большая дискотека 90-х». Вечеринка должна была пройти 3 марта, сообщается на официальном сайте городских зрелищных касс (ГЗК). «Мероприятие „Большая Дискотека 90-х“, запланированное на 3 марта на площадке Конгресс Холл, отменяется. Приносим извинения за причиненные неудобства», — говорится в сообщении. В программе было запланировано участие зарубежных и российских артистов эстрады, танцоров и кавер-групп. Причина отмены мероприятия не указана. URA.RU пыталось связаться с директором ГЗК Ильей Беловым, чтобы узнать причину отмены концерта. На звонок он не ответил. Агентство направило официальный запрос организатору мероприятия в лице ООО «Музыкальный ветер». На момент публикации ответа не последовало. Он будет опубликован после получения.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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