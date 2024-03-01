В Челябинске отменили «Большую дискотеку»

01 марта 2024 в 18:40 Размер текста - 17 +

Причины переноса мероприятия пока не известны Фото: Владимир Жабриков © URA.RU В Челябинске отменили мероприятие «Большая дискотека 90-х». Вечеринка должна была пройти 3 марта, сообщается на официальном сайте городских зрелищных касс (ГЗК). «Мероприятие „Большая Дискотека 90-х“, запланированное на 3 марта на площадке Конгресс Холл, отменяется. Приносим извинения за причиненные неудобства», — говорится в сообщении. В программе было запланировано участие зарубежных и российских артистов эстрады, танцоров и кавер-групп. Причина отмены мероприятия не указана. URA.RU пыталось связаться с директором ГЗК Ильей Беловым, чтобы узнать причину отмены концерта. На звонок он не ответил. Агентство направило официальный запрос организатору мероприятия в лице ООО «Музыкальный ветер». На момент публикации ответа не последовало. Он будет опубликован после получения.

В Челябинске отменили мероприятие «Большая дискотека 90-х». Вечеринка должна была пройти 3 марта, сообщается на официальном сайте городских зрелищных касс (ГЗК). «Мероприятие „Большая Дискотека 90-х“, запланированное на 3 марта на площадке Конгресс Холл, отменяется. Приносим извинения за причиненные неудобства», — говорится в сообщении. В программе было запланировано участие зарубежных и российских артистов эстрады, танцоров и кавер-групп. Причина отмены мероприятия не указана. URA.RU пыталось связаться с директором ГЗК Ильей Беловым, чтобы узнать причину отмены концерта. На звонок он не ответил. Агентство направило официальный запрос организатору мероприятия в лице ООО «Музыкальный ветер». На момент публикации ответа не последовало. Он будет опубликован после получения.