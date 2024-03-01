01 марта 2024

Рогов сообщил об огромных потерях украинских войск в Работино

© Служба новостей «URA.RU»
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Командование ВСУ отдало приказ удержать позиции в Работино, заявил Рогов Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

На линии фронта в Запорожской области украинские войска понесли значительные потери в районе села Работино. Об этом заявил глава запорожского общественного движения «Мы — вместе с Россией» Владимир Рогов.

«ВСУ несут огромные потери в Работино и на подступах к нему, как в личном составе, так и технике», — сказал Владимир Рогов РИА Новости. По его словам, командование ВСУ отдало приказ удержать позиции в селе.

Бойцы российской армии в конце февраля закрепились на опорных пунктах украинской армии в Работино. URA.RU подготовило подробный материал, чем важно это село на запорожском фронте.

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На линии фронта в Запорожской области украинские войска понесли значительные потери в районе села Работино. Об этом заявил глава запорожского общественного движения «Мы — вместе с Россией» Владимир Рогов. «ВСУ несут огромные потери в Работино и на подступах к нему, как в личном составе, так и технике», — сказал Владимир Рогов РИА Новости. По его словам, командование ВСУ отдало приказ удержать позиции в селе. Бойцы российской армии в конце февраля закрепились на опорных пунктах украинской армии в Работино. URA.RU подготовило подробный материал, чем важно это село на запорожском фронте.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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