Рогов сообщил об огромных потерях украинских войск в Работино

02 марта 2024 в 04:00 Размер текста - 17 +

Командование ВСУ отдало приказ удержать позиции в Работино, заявил Рогов Фото: 45th Infantry Brigade / Sgt. Anthony Jones новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине На линии фронта в Запорожской области украинские войска понесли значительные потери в районе села Работино. Об этом заявил глава запорожского общественного движения «Мы — вместе с Россией» Владимир Рогов. «ВСУ несут огромные потери в Работино и на подступах к нему, как в личном составе, так и технике», — сказал Владимир Рогов РИА Новости. По его словам, командование ВСУ отдало приказ удержать позиции в селе. Бойцы российской армии в конце февраля закрепились на опорных пунктах украинской армии в Работино. URA.RU подготовило подробный материал, чем важно это село на запорожском фронте.

На линии фронта в Запорожской области украинские войска понесли значительные потери в районе села Работино. Об этом заявил глава запорожского общественного движения «Мы — вместе с Россией» Владимир Рогов. «ВСУ несут огромные потери в Работино и на подступах к нему, как в личном составе, так и технике», — сказал Владимир Рогов РИА Новости. По его словам, командование ВСУ отдало приказ удержать позиции в селе. Бойцы российской армии в конце февраля закрепились на опорных пунктах украинской армии в Работино. URA.RU подготовило подробный материал, чем важно это село на запорожском фронте.