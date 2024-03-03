На Украине заявили о риске поражения в «энергетической войне» с Россией

Глава ДТЭК Тимченко допустил поражение Украины в энергетической войне с РФ

03 марта 2024 в 22:50 Размер текста - 17 +

Российские беспилотники все чаще стали попадать по энергообъектам Украины, заявил Максим Тимченко Фото: Вадим Ахметов © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Украина проиграет в «энергетической войне» с Россией, поскольку беспилотники и ракеты ВС РФ все чаще стали поражать цели. Об этом заявил генеральный директор одной из крупнейших украинских энергетических компаний ДТЭК Максим Тимченко. «После двух лет боевых действий мы не можем позволить себе проиграть эту энергетическую войну. Есть риск, что мы можем начать проигрывать только потому, что обещанная помощь со стороны США не была выполнена», — заявил Максим Тимченко в интервью Financial Times . Он отметил, что сейчас украинская экономика находится в хрупком положении. Тимченко даже ставит вопрос о том, как бизнесмены будут выживать после ударов ВС РФ по энергообъектам. По его словам, Украина ранее была более подготовлена к атакам России. Однако сейчас в Киеве есть ощущение, что энергосистема страны становится все более незащищенной. До этого президент России Владимир Путин рассказал, почему ВС РФ бьют по энергообъектам Украины. Такие атаки являются ответом за теракт на Крымском мосту.

Украина проиграет в «энергетической войне» с Россией, поскольку беспилотники и ракеты ВС РФ все чаще стали поражать цели. Об этом заявил генеральный директор одной из крупнейших украинских энергетических компаний ДТЭК Максим Тимченко. «После двух лет боевых действий мы не можем позволить себе проиграть эту энергетическую войну. Есть риск, что мы можем начать проигрывать только потому, что обещанная помощь со стороны США не была выполнена», — заявил Максим Тимченко в интервью Financial Times. Он отметил, что сейчас украинская экономика находится в хрупком положении. Тимченко даже ставит вопрос о том, как бизнесмены будут выживать после ударов ВС РФ по энергообъектам. По его словам, Украина ранее была более подготовлена к атакам России. Однако сейчас в Киеве есть ощущение, что энергосистема страны становится все более незащищенной. До этого президент России Владимир Путин рассказал, почему ВС РФ бьют по энергообъектам Украины. Такие атаки являются ответом за теракт на Крымском мосту.