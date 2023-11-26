В Киеве повредили основные источники питания

В Киевской области на Украине отключили магистральные линии электропередачи из-за повреждений. Об этом сообщил глава украинской энергетической компании «Укрэнерго» Вадим Кудрицкий.
«Были повреждения в Киевском регионе. В Киеве несколько магистральных мощных линий электропередачи, которые питают город и города вокруг Киева, отключились ночью из-за мощной атаки», — заявил Кудрицкий в эфире канала «Рада». По его словам, из-за повреждений возник риск ограничения энергопотребления, однако властям «удалось пройти день без отключений».
Глава «Укрэнерго» посоветовал украинцам экономить электроэнергию. Он напомнил, что многие энергоблоки были выведены в аварийный ремонт после обострения российско-украинского конфликта.
Еще в июле 2023 года глава Минэнерго Украины Герман Галущенко заявлял, что ВС РФ уничтожили половину энергообъектов страны. Позже украинский премьер Денис Шмыгаль заявлял, что предстоящая зима будет сложной для энергосистемы страны.
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