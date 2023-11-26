В Киеве повредили основные источники питания

«Укрэнерго»: в Киевской области Украины отключили мощные линии электропередачи

26 ноября 2023 в 16:00 Размер текста - 17 +

Глава «Укрэнерго» отчитался об отключении ЛЭП в Киеве «из-за атаки» Фото: Вадим Ахметов © URA.RU В Киевской области на Украине отключили магистральные линии электропередачи из-за повреждений. Об этом сообщил глава украинской энергетической компании «Укрэнерго» Вадим Кудрицкий. «Были повреждения в Киевском регионе. В Киеве несколько магистральных мощных линий электропередачи, которые питают город и города вокруг Киева, отключились ночью из-за мощной атаки», — заявил Кудрицкий в эфире канала «Рада». По его словам, из-за повреждений возник риск ограничения энергопотребления, однако властям «удалось пройти день без отключений». Глава «Укрэнерго» посоветовал украинцам экономить электроэнергию. Он напомнил, что многие энергоблоки были выведены в аварийный ремонт после обострения российско-украинского конфликта. Еще в июле 2023 года глава Минэнерго Украины Герман Галущенко заявлял, что ВС РФ уничтожили половину энергообъектов страны. Позже украинский премьер Денис Шмыгаль заявлял, что предстоящая зима будет сложной для энергосистемы страны.

В Киевской области на Украине отключили магистральные линии электропередачи из-за повреждений. Об этом сообщил глава украинской энергетической компании «Укрэнерго» Вадим Кудрицкий. «Были повреждения в Киевском регионе. В Киеве несколько магистральных мощных линий электропередачи, которые питают город и города вокруг Киева, отключились ночью из-за мощной атаки», — заявил Кудрицкий в эфире канала «Рада». По его словам, из-за повреждений возник риск ограничения энергопотребления, однако властям «удалось пройти день без отключений». Глава «Укрэнерго» посоветовал украинцам экономить электроэнергию. Он напомнил, что многие энергоблоки были выведены в аварийный ремонт после обострения российско-украинского конфликта. Еще в июле 2023 года глава Минэнерго Украины Герман Галущенко заявлял, что ВС РФ уничтожили половину энергообъектов страны. Позже украинский премьер Денис Шмыгаль заявлял, что предстоящая зима будет сложной для энергосистемы страны.