Пермский ЧОП уличили в распространении ложных данных о конкурентах

Пермское УФАС уличило охранное предприятие «СВОТ» в недобросовестной конкуренции. Антимонопольное ведомство пришло к выводу, что данный ЧОП распространял недостоверную информацию среди клиентов своих конкурентов. Это группа компаний «Альфа», которая обратилась с жалобой в УСАС.
«Охранная организация ООО «ЧОО «СВОТ» направляла электронные письма, а также совершала звонки клиентам предприятий ГК «Альфа». Сообщала в них ложные сведения о конкурентах и предлагала услуги по охране и техобслуживанию пожарной сигнализации. Закон запрещает распространение ложных сведений, которые могут подорвать доверие потребителей к конкуренту», — сообщило Пермское УФАС в соцсети «ВКонтакте».
Предприятию выдано предупреждение о необходимости принять меры по прекращению распространения дискредитирующей информации о заявителях. Исполнить его необходимо до 7 марта 2024 года. В противном случае, в отношении охранной организации Пермское УФАС возбудит антимонопольное дело.
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