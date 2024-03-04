Пермский ЧОП уличили в распространении ложных данных о конкурентах

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Клипарт. Сургут, турникет, рамка металлоискателя, охрана
Охранному агентству необходимо исполнить предупреждение УФАС до 7 марта (архивное фото) Фото:

Пермское УФАС уличило охранное предприятие «СВОТ» в недобросовестной конкуренции. Антимонопольное ведомство пришло к выводу, что данный ЧОП распространял недостоверную информацию среди клиентов своих конкурентов. Это группа компаний «Альфа», которая обратилась с жалобой в УСАС.

«Охранная организация ООО «ЧОО «СВОТ» направляла электронные письма, а также совершала звонки клиентам предприятий ГК «Альфа». Сообщала в них ложные сведения о конкурентах и предлагала услуги по охране и техобслуживанию пожарной сигнализации. Закон запрещает распространение ложных сведений, которые могут подорвать доверие потребителей к конкуренту», — сообщило Пермское УФАС в соцсети «ВКонтакте».

Предприятию выдано предупреждение о необходимости принять меры по прекращению распространения дискредитирующей информации о заявителях. Исполнить его необходимо до 7 марта 2024 года. В противном случае, в отношении охранной организации Пермское УФАС возбудит антимонопольное дело.

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Пермское УФАС уличило охранное предприятие «СВОТ» в недобросовестной конкуренции. Антимонопольное ведомство пришло к выводу, что данный ЧОП распространял недостоверную информацию среди клиентов своих конкурентов. Это группа компаний «Альфа», которая обратилась с жалобой в УСАС. «Охранная организация ООО «ЧОО «СВОТ» направляла электронные письма, а также совершала звонки клиентам предприятий ГК «Альфа». Сообщала в них ложные сведения о конкурентах и предлагала услуги по охране и техобслуживанию пожарной сигнализации. Закон запрещает распространение ложных сведений, которые могут подорвать доверие потребителей к конкуренту», — сообщило Пермское УФАС в соцсети «ВКонтакте». Предприятию выдано предупреждение о необходимости принять меры по прекращению распространения дискредитирующей информации о заявителях. Исполнить его необходимо до 7 марта 2024 года. В противном случае, в отношении охранной организации Пермское УФАС возбудит антимонопольное дело.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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