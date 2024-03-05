В Свердловской области завоют сирены и отключат телевидение

Сирена прозвучит в 10:40 по местному времени Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Завтра, 6 марта, по всей России будут проверять систему оповещения населения. В Свердловской области сирены и громкоговорители зазвучат в 10:40, пояснили в региональном МЧС. Информация опубликована в telegram-канале ведомства.

«Эфир общероссийских теле- и радиоканалов будет замещен информацией по безопасности. Системы оповещения будут проверяться в рамках масштабных учений по подготовке к защите населения и территорий от паводков и природных пожаров», — заявили в пресс-службе. Свердловчан просят сохранять спокойствие.

Последний раз тестирование системы оповещения гражданской обороны проходило в регионе в октябре 2023 года. Учения также шли по всей России.