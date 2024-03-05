В Свердловской области завоют сирены и отключат телевидение

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Алексей Текслер посетил площадки Челябинского металлургического комбинат (ЧМК). Челябинск , рупор, сирена, громкоговоритель, воздушная тревога
Сирена прозвучит в 10:40 по местному времени Фото:

Завтра, 6 марта, по всей России будут проверять систему оповещения населения. В Свердловской области сирены и громкоговорители зазвучат в 10:40, пояснили в региональном МЧС. Информация опубликована в telegram-канале ведомства.

«Эфир общероссийских теле- и радиоканалов будет замещен информацией по безопасности. Системы оповещения будут проверяться в рамках масштабных учений по подготовке к защите населения и территорий от паводков и природных пожаров», — заявили в пресс-службе. Свердловчан просят сохранять спокойствие.

Последний раз тестирование системы оповещения гражданской обороны проходило в регионе в октябре 2023 года. Учения также шли по всей России.

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Завтра, 6 марта, по всей России будут проверять систему оповещения населения. В Свердловской области сирены и громкоговорители зазвучат в 10:40, пояснили в региональном МЧС. Информация опубликована в telegram-канале ведомства. «Эфир общероссийских теле- и радиоканалов будет замещен информацией по безопасности. Системы оповещения будут проверяться в рамках масштабных учений по подготовке к защите населения и территорий от паводков и природных пожаров», — заявили в пресс-службе. Свердловчан просят сохранять спокойствие. Последний раз тестирование системы оповещения гражданской обороны проходило в регионе в октябре 2023 года. Учения также шли по всей России.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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