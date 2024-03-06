Депутат из ХМАО пожаловался на затягивание судом уголовного дела о клевете

В ХМАО депутат Самохвалов пожаловался на волокиту в деле против Пантина
© Служба новостей «URA.RU»
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Потерпевший заявил о затягивании дела о клевете
Потерпевший заявил о затягивании дела о клевете Фото:

Депутат из Югорска Роман Самохвалов заявил о затягивании уголовного процесса о клевете, обвиняемым в рамках которого выступает его коллега Антон Пантин. Об этом он сообщил URA.RU в телефонном разговоре.

«У нас то постоянно меняются судьи, то назначаются дополнительные экспертизы какие-то, хотя СК проводил экспертизу... То адвокат [Пантина] в отпуск уходит. Такое ощущение, что все ведет к затягиванию процесса», — сообщил депутат.

Адвокат Самохвалова Оксана Рудик сообщила, что на сегодняшний день взыскать с Пантина компенсации морального вреда и добиться опровержения не удалось. «После того, как решение вступило в законную силу, в рамках уголовного дела мой доверитель был признан потерпевшим. На сегодняшний момент идет разбирательство в мировом суде Югорска. Действительно, дело неоднократно передавалось от одного судьи к другому. Так как мой доверитель полагает, что его права и интересы нарушаются передачей дела в суде, и оно рассматривается достаточно длительное время, от имени Самохвалова были направлены обращение в квалификационную коллегию судей и жалоба в Минюст на действия адвоката Пантина», — уточнила Рудик.

Адвокат отметила, что срок давности привлечения к уголовной ответственности за клевету составляет два года с момента совершения преступления. Пантин опубликовал пост, который стал предметом разбирательства, в июле 2022 года.

Одиозный депутат Пантин заявлял, что пьяный Самохвалов устроил гонки с патрульными машинами ГИБДД, а после того, как его остановили, якобы начал угрожать инспекторам своим депутатским статусом. Эта информация не подтвердилась, и Пантин потерпел поражение в суде.

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Депутат из Югорска Роман Самохвалов заявил о затягивании уголовного процесса о клевете, обвиняемым в рамках которого выступает его коллега Антон Пантин. Об этом он сообщил URA.RU в телефонном разговоре. «У нас то постоянно меняются судьи, то назначаются дополнительные экспертизы какие-то, хотя СК проводил экспертизу... То адвокат [Пантина] в отпуск уходит. Такое ощущение, что все ведет к затягиванию процесса», — сообщил депутат. Адвокат Самохвалова Оксана Рудик сообщила, что на сегодняшний день взыскать с Пантина компенсации морального вреда и добиться опровержения не удалось. «После того, как решение вступило в законную силу, в рамках уголовного дела мой доверитель был признан потерпевшим. На сегодняшний момент идет разбирательство в мировом суде Югорска. Действительно, дело неоднократно передавалось от одного судьи к другому. Так как мой доверитель полагает, что его права и интересы нарушаются передачей дела в суде, и оно рассматривается достаточно длительное время, от имени Самохвалова были направлены обращение в квалификационную коллегию судей и жалоба в Минюст на действия адвоката Пантина», — уточнила Рудик. Адвокат отметила, что срок давности привлечения к уголовной ответственности за клевету составляет два года с момента совершения преступления. Пантин опубликовал пост, который стал предметом разбирательства, в июле 2022 года. Одиозный депутат Пантин заявлял, что пьяный Самохвалов устроил гонки с патрульными машинами ГИБДД, а после того, как его остановили, якобы начал угрожать инспекторам своим депутатским статусом. Эта информация не подтвердилась, и Пантин потерпел поражение в суде.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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