Прокуратура Молдавии готовит материалы для возбуждения уголовного дела против главы Гагаузской автономии Евгении Гуцул. Давление на политика усилилось после ее недавней встречи с президентом России Владимиром Путиным.
«Прокуроры находятся на завершающей стадии сбора доказательств по делу против башкана Гагаузии Евгении Гуцул, которое вскоре будет передано в суд», — сообщил исполняющий обязанности генпрокурора Молдавии Ион Мунтян в интервью кишиневскому телеканалу Jurnal TV. Заявление было сделано после того, как ведущий программы сообщил, что Гуцул разместила в своем Telegram-канале пост о встрече с российским лидером.
Беседа гагаузского лидера и Путина состоялась на Всемирном фестивале молодежи в Сочи. Они обсудили сложную региональную и геополитическую обстановку. Гуцул подчеркнула, что Путин выразил готовность поддержать Гагаузию и ее народ в защите их законных прав.
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