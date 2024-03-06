06 марта 2024

После встречи с Путиным главе Гагаузии начали угрожать судом

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Клипарт по теме "Суд". Москва, молоток, суд, судебная система, судебное дело, судебное засдеание, молоток судьи
Прокуратура готовит передачу дела против Гуцул в суд Фото:

Прокуратура Молдавии готовит материалы для возбуждения уголовного дела против главы Гагаузской автономии Евгении Гуцул. Давление на политика усилилось после ее недавней встречи с президентом России Владимиром Путиным.

«Прокуроры находятся на завершающей стадии сбора доказательств по делу против башкана Гагаузии Евгении Гуцул, которое вскоре будет передано в суд», — сообщил исполняющий обязанности генпрокурора Молдавии Ион Мунтян в интервью кишиневскому телеканалу Jurnal TV. Заявление было сделано после того, как ведущий программы сообщил, что Гуцул разместила в своем Telegram-канале пост о встрече с российским лидером.

Беседа гагаузского лидера и Путина состоялась на Всемирном фестивале молодежи в Сочи. Они обсудили сложную региональную и геополитическую обстановку. Гуцул подчеркнула, что Путин выразил готовность поддержать Гагаузию и ее народ в защите их законных прав.

Подписка на URA.RU в Telegram - удобный способ быть в курсе важных новостей! Подписывайтесь и будьте в центре событий. Подписаться.

Главные новости России и мира - коротко в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Прокуратура Молдавии готовит материалы для возбуждения уголовного дела против главы Гагаузской автономии Евгении Гуцул. Давление на политика усилилось после ее недавней встречи с президентом России Владимиром Путиным. «Прокуроры находятся на завершающей стадии сбора доказательств по делу против башкана Гагаузии Евгении Гуцул, которое вскоре будет передано в суд», — сообщил исполняющий обязанности генпрокурора Молдавии Ион Мунтян в интервью кишиневскому телеканалу Jurnal TV. Заявление было сделано после того, как ведущий программы сообщил, что Гуцул разместила в своем Telegram-канале пост о встрече с российским лидером. Беседа гагаузского лидера и Путина состоялась на Всемирном фестивале молодежи в Сочи. Они обсудили сложную региональную и геополитическую обстановку. Гуцул подчеркнула, что Путин выразил готовность поддержать Гагаузию и ее народ в защите их законных прав.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...