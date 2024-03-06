После встречи с Путиным главе Гагаузии начали угрожать судом

07 марта 2024 в 03:37 Размер текста - 17 +

Прокуратура готовит передачу дела против Гуцул в суд Фото: Алексей_Гайнов © URA.RU Прокуратура Молдавии готовит материалы для возбуждения уголовного дела против главы Гагаузской автономии Евгении Гуцул. Давление на политика усилилось после ее недавней встречи с президентом России Владимиром Путиным. «Прокуроры находятся на завершающей стадии сбора доказательств по делу против башкана Гагаузии Евгении Гуцул, которое вскоре будет передано в суд», — сообщил исполняющий обязанности генпрокурора Молдавии Ион Мунтян в интервью кишиневскому телеканалу Jurnal TV. Заявление было сделано после того, как ведущий программы сообщил, что Гуцул разместила в своем Telegram-канале пост о встрече с российским лидером. Беседа гагаузского лидера и Путина состоялась на Всемирном фестивале молодежи в Сочи. Они обсудили сложную региональную и геополитическую обстановку. Гуцул подчеркнула, что Путин выразил готовность поддержать Гагаузию и ее народ в защите их законных прав.

Прокуратура Молдавии готовит материалы для возбуждения уголовного дела против главы Гагаузской автономии Евгении Гуцул. Давление на политика усилилось после ее недавней встречи с президентом России Владимиром Путиным. «Прокуроры находятся на завершающей стадии сбора доказательств по делу против башкана Гагаузии Евгении Гуцул, которое вскоре будет передано в суд», — сообщил исполняющий обязанности генпрокурора Молдавии Ион Мунтян в интервью кишиневскому телеканалу Jurnal TV. Заявление было сделано после того, как ведущий программы сообщил, что Гуцул разместила в своем Telegram-канале пост о встрече с российским лидером. Беседа гагаузского лидера и Путина состоялась на Всемирном фестивале молодежи в Сочи. Они обсудили сложную региональную и геополитическую обстановку. Гуцул подчеркнула, что Путин выразил готовность поддержать Гагаузию и ее народ в защите их законных прав.