06 марта 2024

Глава Гагаузии заявила, что обсудила с Путиным ситуацию в Молдавии

© Служба новостей «URA.RU»
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Снег, зима. Московская область, Белкин , рукопожатие, рукопожатия, пожатие рук
Глава Гагаузской автономии сообщила о встрече с президентом России Фото:

Глава Гагаузской автономии Евгения Гуцул сообщила о встрече с президентом России Владимиром Путиным, на которой обсуждалась политическая ситуация в Молдавии. Об этом она заявила у себя в Telegram.

«На полях Всемирного фестиваля молодежи в Сочи Путин обсудил со мной сложную региональную и геополитическую проблематику, в эпицентре которой находится наша Гагаузия», — написала Гуцул в своем telegram-канале. Она также упомянула о давлении со стороны молдавских властей на автономию.

Гуцул подчеркнула, что Путин выразил готовность поддержать Гагаузию и ее народ в защите их законных прав. «Российский лидер пообещал оказать поддержку автономии и гагаузскому народу в отстаивании ее законных прав, полномочий и позиций на международной арене», — отметила она.

В прошлом году в Гагаузии состоялись выборы главы автономии, где победу одержала Евгения Гуцул от партии «Шор». Однако в июне молдавские власти признали эту партию антиконституционной и обвинили ее в сотрудничестве с Россией.

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Глава Гагаузской автономии Евгения Гуцул сообщила о встрече с президентом России Владимиром Путиным, на которой обсуждалась политическая ситуация в Молдавии. Об этом она заявила у себя в Telegram. «На полях Всемирного фестиваля молодежи в Сочи Путин обсудил со мной сложную региональную и геополитическую проблематику, в эпицентре которой находится наша Гагаузия», — написала Гуцул в своем telegram-канале. Она также упомянула о давлении со стороны молдавских властей на автономию. Гуцул подчеркнула, что Путин выразил готовность поддержать Гагаузию и ее народ в защите их законных прав. «Российский лидер пообещал оказать поддержку автономии и гагаузскому народу в отстаивании ее законных прав, полномочий и позиций на международной арене», — отметила она. В прошлом году в Гагаузии состоялись выборы главы автономии, где победу одержала Евгения Гуцул от партии «Шор». Однако в июне молдавские власти признали эту партию антиконституционной и обвинили ее в сотрудничестве с Россией.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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