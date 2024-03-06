Глава Гагаузии заявила, что обсудила с Путиным ситуацию в Молдавии

Глава Гагаузской автономии Евгения Гуцул сообщила о встрече с президентом России Владимиром Путиным, на которой обсуждалась политическая ситуация в Молдавии. Об этом она заявила у себя в Telegram.
«На полях Всемирного фестиваля молодежи в Сочи Путин обсудил со мной сложную региональную и геополитическую проблематику, в эпицентре которой находится наша Гагаузия», — написала Гуцул в своем telegram-канале. Она также упомянула о давлении со стороны молдавских властей на автономию.
Гуцул подчеркнула, что Путин выразил готовность поддержать Гагаузию и ее народ в защите их законных прав. «Российский лидер пообещал оказать поддержку автономии и гагаузскому народу в отстаивании ее законных прав, полномочий и позиций на международной арене», — отметила она.
В прошлом году в Гагаузии состоялись выборы главы автономии, где победу одержала Евгения Гуцул от партии «Шор». Однако в июне молдавские власти признали эту партию антиконституционной и обвинили ее в сотрудничестве с Россией.
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