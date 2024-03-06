Глава Гагаузии заявила, что обсудила с Путиным ситуацию в Молдавии

07 марта 2024 в 02:11 Размер текста - 17 +

Глава Гагаузской автономии сообщила о встрече с президентом России Фото: Алексей_Гайнов © URA.RU Глава Гагаузской автономии Евгения Гуцул сообщила о встрече с президентом России Владимиром Путиным, на которой обсуждалась политическая ситуация в Молдавии. Об этом она заявила у себя в Telegram. «На полях Всемирного фестиваля молодежи в Сочи Путин обсудил со мной сложную региональную и геополитическую проблематику, в эпицентре которой находится наша Гагаузия», — написала Гуцул в своем telegram-канале. Она также упомянула о давлении со стороны молдавских властей на автономию. Гуцул подчеркнула, что Путин выразил готовность поддержать Гагаузию и ее народ в защите их законных прав. «Российский лидер пообещал оказать поддержку автономии и гагаузскому народу в отстаивании ее законных прав, полномочий и позиций на международной арене», — отметила она. В прошлом году в Гагаузии состоялись выборы главы автономии, где победу одержала Евгения Гуцул от партии «Шор». Однако в июне молдавские власти признали эту партию антиконституционной и обвинили ее в сотрудничестве с Россией.

Глава Гагаузской автономии Евгения Гуцул сообщила о встрече с президентом России Владимиром Путиным, на которой обсуждалась политическая ситуация в Молдавии. Об этом она заявила у себя в Telegram. «На полях Всемирного фестиваля молодежи в Сочи Путин обсудил со мной сложную региональную и геополитическую проблематику, в эпицентре которой находится наша Гагаузия», — написала Гуцул в своем telegram-канале. Она также упомянула о давлении со стороны молдавских властей на автономию. Гуцул подчеркнула, что Путин выразил готовность поддержать Гагаузию и ее народ в защите их законных прав. «Российский лидер пообещал оказать поддержку автономии и гагаузскому народу в отстаивании ее законных прав, полномочий и позиций на международной арене», — отметила она. В прошлом году в Гагаузии состоялись выборы главы автономии, где победу одержала Евгения Гуцул от партии «Шор». Однако в июне молдавские власти признали эту партию антиконституционной и обвинили ее в сотрудничестве с Россией.