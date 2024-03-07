Текслер необычно поздравил челябинских женщин с 8 Марта. Фото, видео

Челябинский губернатор подготовил творческий подарок на 8 Марта

07 марта 2024 в 16:05 Размер текста - 17 +

Алексей текслер подготовил необычный подарок Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Губернатор Челябинской области необычным образом поздравил челябинских женщин с наступающим 8 Марта. Он подарил многодетным мамам, мамам особенных детей и супруге раненого бойца СВО творческий вечер с мастер-классом. «Накануне Международного женского дня пригласил в Челябинск женщин из нескольких муниципалитетов области. Приготовил для них необычное поздравление. На несколько часов отвлеклись от своих обычных дел», — сообщил Текслер на своей странице в соцсети. Губернатор уточнил, что на творческий мастер-класс были приглашены многодетные мамы, в том числе те, кто воспитывает приемных детей и детей с особенностями развития. Также была супруга получившего ранение бойца СВО. «У нас замечательные женщины. Заботливые и добрые. Давайте радовать их как можно чаще», — отметил Текслер. Текслер подготовил для челябинских женщин необычное поздравление Пресс-служба губернатора Челябинской области Губернатор принял участие в мастер-классе Пресс-служба губернатора Челябинской области Пресс-служба губернатора Челябинской области

Губернатор Челябинской области необычным образом поздравил челябинских женщин с наступающим 8 Марта. Он подарил многодетным мамам, мамам особенных детей и супруге раненого бойца СВО творческий вечер с мастер-классом. «Накануне Международного женского дня пригласил в Челябинск женщин из нескольких муниципалитетов области. Приготовил для них необычное поздравление. На несколько часов отвлеклись от своих обычных дел», — сообщил Текслер на своей странице в соцсети. Губернатор уточнил, что на творческий мастер-класс были приглашены многодетные мамы, в том числе те, кто воспитывает приемных детей и детей с особенностями развития. Также была супруга получившего ранение бойца СВО. «У нас замечательные женщины. Заботливые и добрые. Давайте радовать их как можно чаще», — отметил Текслер.