Губернатор Челябинской области необычным образом поздравил челябинских женщин с наступающим 8 Марта. Он подарил многодетным мамам, мамам особенных детей и супруге раненого бойца СВО творческий вечер с мастер-классом.
«Накануне Международного женского дня пригласил в Челябинск женщин из нескольких муниципалитетов области. Приготовил для них необычное поздравление. На несколько часов отвлеклись от своих обычных дел», — сообщил Текслер на своей странице в соцсети.
Губернатор уточнил, что на творческий мастер-класс были приглашены многодетные мамы, в том числе те, кто воспитывает приемных детей и детей с особенностями развития. Также была супруга получившего ранение бойца СВО.
«У нас замечательные женщины. Заботливые и добрые. Давайте радовать их как можно чаще», — отметил Текслер.
Текслер подготовил для челябинских женщин необычное поздравление
Губернатор Челябинской области необычным образом поздравил челябинских женщин с наступающим 8 Марта. Он подарил многодетным мамам, мамам особенных детей и супруге раненого бойца СВО творческий вечер с мастер-классом. «Накануне Международного женского дня пригласил в Челябинск женщин из нескольких муниципалитетов области. Приготовил для них необычное поздравление. На несколько часов отвлеклись от своих обычных дел», — сообщил Текслер на своей странице в соцсети. Губернатор уточнил, что на творческий мастер-класс были приглашены многодетные мамы, в том числе те, кто воспитывает приемных детей и детей с особенностями развития. Также была супруга получившего ранение бойца СВО. «У нас замечательные женщины. Заботливые и добрые. Давайте радовать их как можно чаще», — отметил Текслер.