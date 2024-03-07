Текслер необычно поздравил челябинских женщин с 8 Марта. Фото, видео

Челябинский губернатор подготовил творческий подарок на 8 Марта
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Награждение победителей областного конкурса в агропромышленном комплексе. Челябинск, текслер алексей
Алексей текслер подготовил необычный подарок Фото:

Губернатор Челябинской области необычным образом поздравил челябинских женщин с наступающим 8 Марта. Он подарил многодетным мамам, мамам особенных детей и супруге раненого бойца СВО творческий вечер с мастер-классом.

«Накануне Международного женского дня пригласил в Челябинск женщин из нескольких муниципалитетов области. Приготовил для них необычное поздравление. На несколько часов отвлеклись от своих обычных дел», — сообщил Текслер на своей странице в соцсети.

Губернатор уточнил, что на творческий мастер-класс были приглашены многодетные мамы, в том числе те, кто воспитывает приемных детей и детей с особенностями развития. Также была супруга получившего ранение бойца СВО.

«У нас замечательные женщины. Заботливые и добрые. Давайте радовать их как можно чаще», — отметил Текслер.

Текслер подготовил для челябинских женщин необычное поздравление
Текслер подготовил для челябинских женщин необычное поздравление
Губернатор принял участие в мастер-классе
Губернатор принял участие в мастер-классе

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Губернатор Челябинской области необычным образом поздравил челябинских женщин с наступающим 8 Марта. Он подарил многодетным мамам, мамам особенных детей и супруге раненого бойца СВО творческий вечер с мастер-классом. «Накануне Международного женского дня пригласил в Челябинск женщин из нескольких муниципалитетов области. Приготовил для них необычное поздравление. На несколько часов отвлеклись от своих обычных дел», — сообщил Текслер на своей странице в соцсети. Губернатор уточнил, что на творческий мастер-класс были приглашены многодетные мамы, в том числе те, кто воспитывает приемных детей и детей с особенностями развития. Также была супруга получившего ранение бойца СВО. «У нас замечательные женщины. Заботливые и добрые. Давайте радовать их как можно чаще», — отметил Текслер.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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