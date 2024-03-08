08 марта 2024

В Свердловской области поймали пьяного водителя без прав. Видео

© Служба новостей «URA.RU»
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Автоинспекторы остановили пьяного водителя в ходе проверок на трезвость (архивное фото) Фото:

В Богдановичском районе (Свердловская область) 8 марта сотрудники Госавтоинспекции поймали пьяного водителя грузовика Shacman без прав. Теперь ему грозит до трех лет тюрьмы. Об этом сообщили в ГИБДД по региону.

«8 марта около 20.00 часов на 1 км трассы „Богданович- п. Луч“ Свердловской области, инспекторы ДПС остановили для проверки документов 28-летнего водителя грузового автомобиля Shacman… Проверка на трезвость показала наличие у него 0,910 мл/л алкоголя в выдыхаемом воздухе, мужчина был пьян», — сказано в официальном telegram-канале ведомства.

Отмечается, что водителя еще в 2022 году лишили прав за пьяное вождение. На момент нового правонарушения срок лишения не истек.

Водитель рассказал, что выпивать стал еще днем, после чего продолжил работать. Сейчас решается вопрос о возбуждении уголовного дела. Мужчине грозит до трех лет тюрьмы, штраф до 300 тысяч рублей и конфискация транспорта, отметили в ГИБДД.

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В Богдановичском районе (Свердловская область) 8 марта сотрудники Госавтоинспекции поймали пьяного водителя грузовика Shacman без прав. Теперь ему грозит до трех лет тюрьмы. Об этом сообщили в ГИБДД по региону. «8 марта около 20.00 часов на 1 км трассы „Богданович- п. Луч“ Свердловской области, инспекторы ДПС остановили для проверки документов 28-летнего водителя грузового автомобиля Shacman… Проверка на трезвость показала наличие у него 0,910 мл/л алкоголя в выдыхаемом воздухе, мужчина был пьян», — сказано в официальном telegram-канале ведомства. Отмечается, что водителя еще в 2022 году лишили прав за пьяное вождение. На момент нового правонарушения срок лишения не истек. Водитель рассказал, что выпивать стал еще днем, после чего продолжил работать. Сейчас решается вопрос о возбуждении уголовного дела. Мужчине грозит до трех лет тюрьмы, штраф до 300 тысяч рублей и конфискация транспорта, отметили в ГИБДД.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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