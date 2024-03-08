Автоинспекторы остановили пьяного водителя в ходе проверок на трезвость (архивное фото) Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

В Богдановичском районе (Свердловская область) 8 марта сотрудники Госавтоинспекции поймали пьяного водителя грузовика Shacman без прав. Теперь ему грозит до трех лет тюрьмы. Об этом сообщили в ГИБДД по региону.

«8 марта около 20.00 часов на 1 км трассы „Богданович- п. Луч“ Свердловской области, инспекторы ДПС остановили для проверки документов 28-летнего водителя грузового автомобиля Shacman… Проверка на трезвость показала наличие у него 0,910 мл/л алкоголя в выдыхаемом воздухе, мужчина был пьян», — сказано в официальном telegram-канале ведомства.

Отмечается, что водителя еще в 2022 году лишили прав за пьяное вождение. На момент нового правонарушения срок лишения не истек.

Водитель рассказал, что выпивать стал еще днем, после чего продолжил работать. Сейчас решается вопрос о возбуждении уголовного дела. Мужчине грозит до трех лет тюрьмы, штраф до 300 тысяч рублей и конфискация транспорта, отметили в ГИБДД.