Женщина бесследно исчезла 26 февраля Фото: Руслан Яроцкий © URA.RU

В Пермском крае почти две недели продолжаются поиски 41-летней Натальи Некрасовой. У пропавшей женщины отсутствует передний верхний зуб, передают добровольцы отряда «Прикамье поиск».

«Пропала Наталья Некрасова 1982 года рождения. В вечернее время 26 февраля она ушла из дома в Дзержинском районе Перми. По настоящее время ее местонахождение неизвестно», — написано на стене сообщества в соцсети «ВКонтакте».

Приметы женщины: нет переднего верхнего зуба, рост 159 сантиметров, среднее телосложение, темные волосы, карие глаза. Она была одета в белую шапку, черные плащ-пальто и сапоги на каблуках.

Ранее в Прикамье разыскивали женщину, которая пропала по дороге в поликлинику. Последний раз ее видели выходящей из дома в поселке Северном.