10 марта 2024
09 марта 2024

Волонтеры Прикамья две недели не могут найти пропавшую женщину без верхнего зуба. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Общественная жизнь. Пермь , женщина на светофоре
Женщина бесследно исчезла 26 февраля Фото:

В Пермском крае почти две недели продолжаются поиски 41-летней Натальи Некрасовой. У пропавшей женщины отсутствует передний верхний зуб, передают добровольцы отряда «Прикамье поиск».

«Пропала Наталья Некрасова 1982 года рождения. В вечернее время 26 февраля она ушла из дома в Дзержинском районе Перми. По настоящее время ее местонахождение неизвестно», — написано на стене сообщества в соцсети «ВКонтакте».

Приметы женщины: нет переднего верхнего зуба, рост 159 сантиметров, среднее телосложение, темные волосы, карие глаза. Она была одета в белую шапку, черные плащ-пальто и сапоги на каблуках.

Ранее в Прикамье разыскивали женщину, которая пропала по дороге в поликлинику. Последний раз ее видели выходящей из дома в поселке Северном.

Где сейчас находится женщина, не знают ни близкие, ни друзья
Где сейчас находится женщина, не знают ни близкие, ни друзья
Фото:

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В Пермском крае почти две недели продолжаются поиски 41-летней Натальи Некрасовой. У пропавшей женщины отсутствует передний верхний зуб, передают добровольцы отряда «Прикамье поиск». «Пропала Наталья Некрасова 1982 года рождения. В вечернее время 26 февраля она ушла из дома в Дзержинском районе Перми. По настоящее время ее местонахождение неизвестно», — написано на стене сообщества в соцсети «ВКонтакте». Приметы женщины: нет переднего верхнего зуба, рост 159 сантиметров, среднее телосложение, темные волосы, карие глаза. Она была одета в белую шапку, черные плащ-пальто и сапоги на каблуках. Ранее в Прикамье разыскивали женщину, которая пропала по дороге в поликлинику. Последний раз ее видели выходящей из дома в поселке Северном.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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