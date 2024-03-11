МИД РФ ответил на идею Китая закрепить неприменение ядерного оружия первыми

11 марта 2024 в 17:21 Размер текста - 17 +

Россия с уважением относится к предложениям Китая, заявили в МИД РФ Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Предложение Китая заключить договор, что страны «ядерного клуба» не будут применять ядерное оружие первыми, надо рассматривать в общем политическом контексте. Об этом заявили в МИД России. «Выдвинутое китайскими партнерами предложение относится к тому разряду идей, которые необходимо рассматривать в общем контексте военно-политических реалий и во взаимосвязи с другими значимыми факторами», — заявили в МИД РФ. Заявление передает РБК. Ранее Пекин предложил подписать такой договор между странами «ядерного клуба». В него входят Россия, Великобритания, Китай, США и Франция. В МИД РФ отметили, что с уважением относятся к предложениям Китая. Глава департамента по контролю над вооружениями МИД КНР Сунь Сяобо уверен, что такой договор позволит обеспечить безопасность в мире. По его словам, применение ядерного оружия — это катастрофа, передает телеканал 360.

Предложение Китая заключить договор, что страны «ядерного клуба» не будут применять ядерное оружие первыми, надо рассматривать в общем политическом контексте. Об этом заявили в МИД России. «Выдвинутое китайскими партнерами предложение относится к тому разряду идей, которые необходимо рассматривать в общем контексте военно-политических реалий и во взаимосвязи с другими значимыми факторами», — заявили в МИД РФ. Заявление передает РБК. Ранее Пекин предложил подписать такой договор между странами «ядерного клуба». В него входят Россия, Великобритания, Китай, США и Франция. В МИД РФ отметили, что с уважением относятся к предложениям Китая. Глава департамента по контролю над вооружениями МИД КНР Сунь Сяобо уверен, что такой договор позволит обеспечить безопасность в мире. По его словам, применение ядерного оружия — это катастрофа, передает телеканал 360.