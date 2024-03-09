Экс-аналитик ЦРУ допустил, что РФ атакует базы НАТО при их вторжении на Украину

09 марта 2024 в 18:56 Размер текста - 17 +

При отправке Киеву войск из Франции и Британии, Россия может нанести удары по базам НАТО Фото: Министерство обороны Великобритании В случае вторжения войск НАТО на территорию Украины, Россия нанесет удар по базам Североатлантического альянса в Польше и Румынии. Об этом заявил бывший аналитик ЦРУ Ларри Джонсон. «Он отметил, что Россия не станет использовать ядерное оружие. У страны есть конвенциональные ракеты, которые способны ударить по узлам снабжения и база», — сообщается в материале «Аргументы Недели». По мнению Джонсона, при отправке Киеву войск из Франции и Британии, Россия может нанести удары, из-за чего противник понесет большие потери. Ранее URA.RU писало о том, что НАТО увеличивает свою группировку на границах с РФ и рассматривает вариант вторжения. Об этом сообщал бывший офицер спецназа, экс-разведчик, полковник в отставке Анатолий Матвийчук. По его словам, перед НАТО была поставлена задача расширить свою группировку до 300 000 человек. Россия уже безосновательно обвинялась в планах напасть на Европу. Например, в декабре прозвучало заявление шефа Пентагона Ллойда Остина, о том что Россия расширит спецоперацию за пределы Украины. Об этом же заявлял и президент США Джо Байден, когда убеждал Конгресс Соединенных Штатов выделить дополнительную военную помощь Украине, передает «Национальная служба новостей». Президент РФ Владимир Путин неоднократно заявлял, что страна не собирается нападать на НАТО. По его мнению, тема «российской угрозы» осознанно раскручивается США. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

В случае вторжения войск НАТО на территорию Украины, Россия нанесет удар по базам Североатлантического альянса в Польше и Румынии. Об этом заявил бывший аналитик ЦРУ Ларри Джонсон. «Он отметил, что Россия не станет использовать ядерное оружие. У страны есть конвенциональные ракеты, которые способны ударить по узлам снабжения и база», — сообщается в материале «Аргументы Недели». По мнению Джонсона, при отправке Киеву войск из Франции и Британии, Россия может нанести удары, из-за чего противник понесет большие потери. Ранее URA.RU писало о том, что НАТО увеличивает свою группировку на границах с РФ и рассматривает вариант вторжения. Об этом сообщал бывший офицер спецназа, экс-разведчик, полковник в отставке Анатолий Матвийчук. По его словам, перед НАТО была поставлена задача расширить свою группировку до 300 000 человек. Россия уже безосновательно обвинялась в планах напасть на Европу. Например, в декабре прозвучало заявление шефа Пентагона Ллойда Остина, о том что Россия расширит спецоперацию за пределы Украины. Об этом же заявлял и президент США Джо Байден, когда убеждал Конгресс Соединенных Штатов выделить дополнительную военную помощь Украине, передает «Национальная служба новостей». Президент РФ Владимир Путин неоднократно заявлял, что страна не собирается нападать на НАТО. По его мнению, тема «российской угрозы» осознанно раскручивается США.