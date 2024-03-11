Под Екатеринбургом загадочно погибли супруги

Под Екатеринбургом, в селе Косулино обнаружены тела семейной пары — 58-летнего мужчины и 57-летней женщины. Предварительной причиной смерти стала неисправность отопительного оборудования, рассказали URA.RU силовики.
«Погибшими оказалась семейная пара — мужчина 1966 года рождения и женщина 1967 года рождения. Признаков насильственной смерти на телах граждан не установлено. Предварительная причина трагедии — неисправность отопительного оборудования», — пояснили в ГУ МВД по Свердловской области.
По словам руководителя следственного отдела по Заречному Анатолия Черноусова, следователи организовали проверку, по итогам которой примут процессуальное решение. Тела двух свердловчан направят на судмедэкспертизу.
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