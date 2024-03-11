Священник раскрыл, что категорически запрещено делать на Масленицу

Священник Савченко: на Масленицу не стоит пить алкоголь и объедаться

Священник советует ответственно подходить к выбору развлечений Фото: Размик Закарян © URA.RU

Празднование Масленицы должно проходить без алкоголя и излишеств в еде. Об этом заявил священник храма Спасителя Петра, митрополита Московского в Петербурге Николай Савченко.

«Конечно, празднование Масленицы должно быть скромным, без возлияния алкоголя. В прежние времена думали, что перед Великим постом надо нагуляться. Это, конечно, неправильный подход. К этому надо относиться осторожно», — предостерег священник Николай Савченко в разговоре с Пятым каналом.

Священник подчеркнул, что важно подходить к празднику с умеренностью, особенно в плане питания. В преддверии Великого поста не следует налегать на масляную пищу, чтобы избежать перепадов, которые могут негативно повлиять на организм.

Участие в народных гуляниях не считается запрещенным и не является грехом. Однако следует ответственно подходить к выбору развлечений на свежем воздухе, отметил Савченко. «Раньше устраивали массовые драки стенка на стенку. Здесь уже совершенно явное нарушение божьих заповедей, и церковь с этим жестко боролась», — пояснил священнослужитель. По его словам, следует выбирать те народные традиции, в которых было побольше христианского смысла.