Зафиксированы сбои на сайте Минобороны РФ

11 августа 2025 в 10:12 Размер текста - 17 +

Пользователи жалуются на проблемы с доступом к личному кабинету Фото: Александр Мамаев © URA.RU На сервисах мониторинга интернет-сервисов зафиксирован резкий рост числа жалоб на работу онлайн-ресурсов Министерства обороны России. Об этом стало известно из данных платформы Downdetector. Пользователи массово сообщают о проблемах с доступом к официальному сайту ведомства. Также затруднен доступ к личному кабинету. Сбои на сайте Минобороны регулярно происходят 10 числа каждого месяца. В этот день наблюдается массовое обращение пользователей к личному кабинету для проверки сумм выплат, что приводит к росту нагрузки на систему и, как следствие, к сбоям в ее работе. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

На сервисах мониторинга интернет-сервисов зафиксирован резкий рост числа жалоб на работу онлайн-ресурсов Министерства обороны России. Об этом стало известно из данных платформы Downdetector. Пользователи массово сообщают о проблемах с доступом к официальному сайту ведомства. Также затруднен доступ к личному кабинету. Сбои на сайте Минобороны регулярно происходят 10 числа каждого месяца. В этот день наблюдается массовое обращение пользователей к личному кабинету для проверки сумм выплат, что приводит к росту нагрузки на систему и, как следствие, к сбоям в ее работе.