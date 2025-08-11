«Живые бомбы»: Киев готовил пенсионерок для терактов в Подмосковье

Киев использовал обманутых пенсионерок для проведения терактов в Подмосковье
Обманутых мошенниками пятерых пенсионерок Киев пытался превратить в «живых бомб»
Обманутых мошенниками пятерых пенсионерок Киев пытался превратить в «живых бомб» Фото:

Украинские спецслужбы пытались использовать пятерых российских пенсионерок в качестве «живых бомб» для совершения терактов против военнослужащих в Московском регионе. Об этом сообщили в Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ России.

«Обманутых мошенниками пятерых пенсионерок Киев пытался превратить в „живых бомб“ для терактов против военнослужащих в Московском регионе», — пишет ТАСС со ссылкой на ведомство. Пострадавшие были обмануты и втянуты в преступную деятельность под видом сотрудничества с российскими силовиками.

Как уточнили в ФСБ, в результате психологического давления и введения в заблуждение сотрудники украинских спецслужб привлекли пятерых россиянок пожилого возраста к подготовке покушений на военных. По замыслу организаторов, пенсионерки должны были лично передавать военнослужащим самодельные взрывные устройства, замаскированные под предметы быта. В случае реализации этих планов подрыв СВУ привел бы к гибели не только цели атаки, но и самих исполнителей.

Ранее жительница Мелитополя Дарья Кулик была признана виновной в подготовке теракта, который планировался СБУ в здании, где размещались сотрудники управления ФСБ России по Запорожской области. Южный окружной военный суд приговорил Кулик к 18 годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима, а также назначил ей штраф в размере 600 тысяч рублей.

