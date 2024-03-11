Модель Ирина Шейк поделилась фото с вечеринки в честь «Оскара»Фото: социальные сети Ирины Шейк
Ирина Шейк (настоящая фамилия Шайхлисламова), уроженка Еманжелинска Челябинской области, показала наряд, в котором пришла на вечеринку Vanity Fair в честь кинопремии «Оскар». Фотографиями она поделилась на своей странице в социальных сетях.
«Hollywood nite VanityFair», — подписала свой пост Шейк на странице в Instagram (принадлежит компании Meta, признанной экстремистской и запрещенной в РФ). Надпись переводится, как «Ночной Голливуд» со ссылкой на журнал Vanity Fair.
На снимках Ирина Шейк в черном образе. Он состоит из платья-пеньюара с прозрачными вставками и мини-юбки, похожую на балетную пачку. Атласный пояс с бантом, чулки, перчатки и туфли-лодочки завершили наряд модели.
В феврале Шейк участвовала в Миланском показе модного дома Dolce & Gabbana. На подиуме она была в юбке, бюстгальтере и сетчатой ткани, покрывающей лицо и тело.
Образ Ирины Шейк на вечеринке после премии «Оскар»
Фото: Ирина Шейк в Instagram (принадлежит Meta, признанной экстремистской и запрещенной в России)
Шейк в образе total black на мероприятии Vanity Fair
Фото: Ирина Шейк в Instagram (принадлежит Meta, признанной экстремистской и запрещенной в России)
Ирина Шейк (настоящая фамилия Шайхлисламова), уроженка Еманжелинска Челябинской области, показала наряд, в котором пришла на вечеринку Vanity Fair в честь кинопремии «Оскар». Фотографиями она поделилась на своей странице в социальных сетях. «Hollywood nite VanityFair», — подписала свой пост Шейк на странице в Instagram (принадлежит компании Meta, признанной экстремистской и запрещенной в РФ). Надпись переводится, как «Ночной Голливуд» со ссылкой на журнал Vanity Fair. На снимках Ирина Шейк в черном образе. Он состоит из платья-пеньюара с прозрачными вставками и мини-юбки, похожую на балетную пачку. Атласный пояс с бантом, чулки, перчатки и туфли-лодочки завершили наряд модели. В феврале Шейк участвовала в Миланском показе модного дома Dolce & Gabbana. На подиуме она была в юбке, бюстгальтере и сетчатой ткани, покрывающей лицо и тело.