Модель Ирина Шейк пришла на вечеринку после «Оскара» в балетной пачке

Модель Ирина Шейк поделилась фото с вечеринки в честь «Оскара» Фото: социальные сети Ирины Шейк

Ирина Шейк (настоящая фамилия Шайхлисламова), уроженка Еманжелинска Челябинской области, показала наряд, в котором пришла на вечеринку Vanity Fair в честь кинопремии «Оскар». Фотографиями она поделилась на своей странице в социальных сетях.

«Hollywood nite VanityFair», — подписала свой пост Шейк на странице в Instagram (принадлежит компании Meta, признанной экстремистской и запрещенной в РФ). Надпись переводится, как «Ночной Голливуд» со ссылкой на журнал Vanity Fair.

На снимках Ирина Шейк в черном образе. Он состоит из платья-пеньюара с прозрачными вставками и мини-юбки, похожую на балетную пачку. Атласный пояс с бантом, чулки, перчатки и туфли-лодочки завершили наряд модели.

В феврале Шейк участвовала в Миланском показе модного дома Dolce & Gabbana. На подиуме она была в юбке, бюстгальтере и сетчатой ткани, покрывающей лицо и тело.

Образ Ирины Шейк на вечеринке после премии «Оскар» Фото: Ирина Шейк в Instagram (принадлежит Meta, признанной экстремистской и запрещенной в России)