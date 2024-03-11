11 марта 2024

Модель Ирина Шейк показала образ, в котором пришла на вечеринку после «Оскара». Фото

Модель Ирина Шейк пришла на вечеринку после «Оскара» в балетной пачке
© Служба новостей «URA.RU»
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Шейк Ирина, шейк ирина
Модель Ирина Шейк поделилась фото с вечеринки в честь «Оскара» Фото:

Ирина Шейк (настоящая фамилия Шайхлисламова), уроженка Еманжелинска Челябинской области, показала наряд, в котором пришла на вечеринку Vanity Fair в честь кинопремии «Оскар». Фотографиями она поделилась на своей странице в социальных сетях.

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«Hollywood nite VanityFair», — подписала свой пост Шейк на странице в Instagram (принадлежит компании Meta, признанной экстремистской и запрещенной в РФ). Надпись переводится, как «Ночной Голливуд» со ссылкой на журнал Vanity Fair.

На снимках Ирина Шейк в черном образе. Он состоит из платья-пеньюара с прозрачными вставками и мини-юбки, похожую на балетную пачку. Атласный пояс с бантом, чулки, перчатки и туфли-лодочки завершили наряд модели.

В феврале Шейк участвовала в Миланском показе модного дома Dolce & Gabbana. На подиуме она была в юбке, бюстгальтере и сетчатой ткани, покрывающей лицо и тело.

Образ Ирины Шейк на вечеринке после премии «Оскар»
Образ Ирины Шейк на вечеринке после премии «Оскар»
Фото:
Шейк в образе total black на мероприятии Vanity Fair
Шейк в образе total black на мероприятии Vanity Fair
Фото:

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Ирина Шейк (настоящая фамилия Шайхлисламова), уроженка Еманжелинска Челябинской области, показала наряд, в котором пришла на вечеринку Vanity Fair в честь кинопремии «Оскар». Фотографиями она поделилась на своей странице в социальных сетях. «Hollywood nite VanityFair», — подписала свой пост Шейк на странице в Instagram (принадлежит компании Meta, признанной экстремистской и запрещенной в РФ). Надпись переводится, как «Ночной Голливуд» со ссылкой на журнал Vanity Fair. На снимках Ирина Шейк в черном образе. Он состоит из платья-пеньюара с прозрачными вставками и мини-юбки, похожую на балетную пачку. Атласный пояс с бантом, чулки, перчатки и туфли-лодочки завершили наряд модели. В феврале Шейк участвовала в Миланском показе модного дома Dolce & Gabbana. На подиуме она была в юбке, бюстгальтере и сетчатой ткани, покрывающей лицо и тело.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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