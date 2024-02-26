Модель Ирина Шейк стала лицом Dolce & Gabbana на показе мод в Милане. Фото

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Открытая лицензия на 28.07.2015.
Фотография Ирины Шейк появилась на сайте модного дома Фото:

Ирина Шейк, уроженка Еманжелинска Челябинской области, вышла на подиум в наряде модного дома Dolce & Gabbana. Фото бренд опубликовал на своем сайте с презентацией новой коллекции одежды.

«Показ женской одежды осень-зима 24/25. Проявления подлинной красоты придают платьям, рубашкам и аксессуарам изысканность», — сообщили на своем сайте Dolce & Gabbana.

На фотографии Шейк запечатлели в бюстгалтере и сетчатой блузке с золотыми вставками, стразами, шифоном и сетчатыми деталями. Завершила образ юбка с бархатными вставками и сетчатая вуаль, закрывающая лицо модели.

Ранее Шейк поделилась фотографиями из семейного архива в своем Instagram (принадлежит компании Meta, признанной экстремистской и запрещенной в РФ). Модель оставила под фото лишь цифру 16, не объяснив значение числа.

Ирина Шейк появилась на подиуме в образе от Dolce & Gabbana
Ирина Шейк появилась на подиуме в образе от Dolce & Gabbana
Фото:

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Ирина Шейк, уроженка Еманжелинска Челябинской области, вышла на подиум в наряде модного дома Dolce & Gabbana. Фото бренд опубликовал на своем сайте с презентацией новой коллекции одежды. «Показ женской одежды осень-зима 24/25. Проявления подлинной красоты придают платьям, рубашкам и аксессуарам изысканность», — сообщили на своем сайте Dolce & Gabbana. На фотографии Шейк запечатлели в бюстгалтере и сетчатой блузке с золотыми вставками, стразами, шифоном и сетчатыми деталями. Завершила образ юбка с бархатными вставками и сетчатая вуаль, закрывающая лицо модели. Ранее Шейк поделилась фотографиями из семейного архива в своем Instagram (принадлежит компании Meta, признанной экстремистской и запрещенной в РФ). Модель оставила под фото лишь цифру 16, не объяснив значение числа.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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