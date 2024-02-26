Модель Ирина Шейк стала лицом Dolce & Gabbana на показе мод в Милане. Фото

26 февраля 2024 в 17:51 Размер текста - 17 +

Фотография Ирины Шейк появилась на сайте модного дома Фото: Flickr Ирина Шейк, уроженка Еманжелинска Челябинской области, вышла на подиум в наряде модного дома Dolce & Gabbana. Фото бренд опубликовал на своем сайте с презентацией новой коллекции одежды. «Показ женской одежды осень-зима 24/25. Проявления подлинной красоты придают платьям, рубашкам и аксессуарам изысканность», — сообщили на своем сайте Dolce & Gabbana. На фотографии Шейк запечатлели в бюстгалтере и сетчатой блузке с золотыми вставками, стразами, шифоном и сетчатыми деталями. Завершила образ юбка с бархатными вставками и сетчатая вуаль, закрывающая лицо модели. Ранее Шейк поделилась фотографиями из семейного архива в своем Instagram (принадлежит компании Meta, признанной экстремистской и запрещенной в РФ). Модель оставила под фото лишь цифру 16, не объяснив значение числа. Ирина Шейк появилась на подиуме в образе от Dolce & Gabbana Фото: Официальный сайт бренда Dolce & Gabbana, https://world.dolcegabbana.com/

Ирина Шейк, уроженка Еманжелинска Челябинской области, вышла на подиум в наряде модного дома Dolce & Gabbana. Фото бренд опубликовал на своем сайте с презентацией новой коллекции одежды. «Показ женской одежды осень-зима 24/25. Проявления подлинной красоты придают платьям, рубашкам и аксессуарам изысканность», — сообщили на своем сайте Dolce & Gabbana. На фотографии Шейк запечатлели в бюстгалтере и сетчатой блузке с золотыми вставками, стразами, шифоном и сетчатыми деталями. Завершила образ юбка с бархатными вставками и сетчатая вуаль, закрывающая лицо модели. Ранее Шейк поделилась фотографиями из семейного архива в своем Instagram (принадлежит компании Meta, признанной экстремистской и запрещенной в РФ). Модель оставила под фото лишь цифру 16, не объяснив значение числа.