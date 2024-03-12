В Кремле ответили на вопрос о голосовании Путина на выборах

В Кремле ответили на вопрос о голосовании Путина на выборах президента
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Дмитрий Песков на пресс-конференции, посвященной старту конкурса медиа-грантов РГО. Москва, песков дмитрий
В Кремле ответили на вопрос о голосовании Путина на выборах Фото:
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Выборы президента России в 2024 году

В Кремле пока не сообщают, в какой день президент РФ Владимир Путин примет участие в голосовании на выборах главы государства. Как отметил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, эта информация будет доступна позже.

«Мы сообщим, когда президент примет решение», — уточнил Песков. Отвечая на другой вопрос, он заметил, что для Кремля важен голос каждого гражданина России на этих выборах.

Выборы президента РФ будут проходить в течение трех дней — 15—17 марта. Во время недавних выборов Владимир Путин выбирал дистанционный формат голосования.

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В Кремле пока не сообщают, в какой день президент РФ Владимир Путин примет участие в голосовании на выборах главы государства. Как отметил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, эта информация будет доступна позже. «Мы сообщим, когда президент примет решение», — уточнил Песков. Отвечая на другой вопрос, он заметил, что для Кремля важен голос каждого гражданина России на этих выборах. Выборы президента РФ будут проходить в течение трех дней — 15—17 марта. Во время недавних выборов Владимир Путин выбирал дистанционный формат голосования.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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