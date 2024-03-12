В Кремле ответили на вопрос о голосовании Путина на выборах
новость из сюжетаВыборы президента России в 2024 году
В Кремле пока не сообщают, в какой день президент РФ Владимир Путин примет участие в голосовании на выборах главы государства. Как отметил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, эта информация будет доступна позже.
«Мы сообщим, когда президент примет решение», — уточнил Песков. Отвечая на другой вопрос, он заметил, что для Кремля важен голос каждого гражданина России на этих выборах.
Выборы президента РФ будут проходить в течение трех дней — 15—17 марта. Во время недавних выборов Владимир Путин выбирал дистанционный формат голосования.
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