Политика Власть В Кремле ответили на вопрос о голосовании Путина на выборах В Кремле ответили на вопрос о голосовании Путина на выборах президента 12 марта 2024 в 14:25 Размер текста - 17 + В Кремле ответили на вопрос о голосовании Путина на выборах Фото: Владимир Андреев © URA.RU новость из сюжета Выборы президента России в 2024 году В Кремле пока не сообщают, в какой день президент РФ Владимир Путин примет участие в голосовании на выборах главы государства. Как отметил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, эта информация будет доступна позже. «Мы сообщим, когда президент примет решение», — уточнил Песков. Отвечая на другой вопрос, он заметил, что для Кремля важен голос каждого гражданина России на этих выборах. Выборы президента РФ будут проходить в течение трех дней — 15—17 марта. Во время недавних выборов Владимир Путин выбирал дистанционный формат голосования. В Кремле пока не сообщают, в какой день президент РФ Владимир Путин примет участие в голосовании на выборах главы государства. Как отметил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, эта информация будет доступна позже. «Мы сообщим, когда президент примет решение», — уточнил Песков. Отвечая на другой вопрос, он заметил, что для Кремля важен голос каждого гражданина России на этих выборах. Выборы президента РФ будут проходить в течение трех дней — 15—17 марта. Во время недавних выборов Владимир Путин выбирал дистанционный формат голосования. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям