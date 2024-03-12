В Екатеринбурге с широким русским размахом встретили итальянского оперного певца Алессандро Сафина, творчество которого любила британская королева Елизавета II. Артист прибыл в столицу Урала ради концерта, который пройдет уже завтра — 13 марта. Видео со встречи с URA.RU поделились организаторы события.
«Мы решили встретить Алессандро Сафина русскими пирогами, караваем и исполнением „Калинки“. За такой радушный прием певец поблагодарил и пригласил всех екатеринбуржцев на свой концерт», — рассказали организаторы.
В этом году Алессандро Сафина отправился в юбилейный тур. Помимо классический музыки поклонники смогут насладиться элементами поп-музыки, соула, песнями из мюзиклов в сочетании с академическим вокалом и услышать известный многим саундтрек из телесериала «Клон».
В прошлом году певец также давал концерт в Екатеринбурге. Тогда в распоряжении URA.RU оказался райдер певца, согласно которому Сафина просил номер в пятизвездочном отеле, вино «Совиньон Блан», энергетики Red Bull, греческий йогурт, протеиновые батончики и многое другое.
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