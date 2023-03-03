В Екатеринбурге выступил итальянский оперный певец Алессандро Сафина

Алекссандро Сафина получил много благодарности в виде цветов Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

В Екатеринбурге состоялось выступление итальянского оперного певца Алессандро Сафина, творчество которого любила британская королева Елизаветы II. Концерт звезды мировой оперы прошел 3 марта на площадке «Екатеринбург-ЭКСПО». На мероприятии с участием первой иностранной звезды после принятия санкций побывал корреспондент URA.RU.

«Итальянский певец исполнил оперные арии, мюзиклы, эстрадные композиции в сопровождении екатеринбургского камерного оркестра B-A-C-H», — передает корреспондент с места событий. Руководил музыкантами белорусский дирижер Виктор Бабарикин. Он же сумел позаигрывать с публикой, дирижирую ее аплодисментами.

Зрители отмечали, что звучание в некоторых частях зала было странным. Гости утверждали, что звук был плоским и моментами тихим. Однако это не сильно смутило посетителей концерта: они встречали артиста громкими криками, особенно на песне Luna, которая звучала в культовом сериале «Клон», где играл певец. Также Сафина благодарили цветами и даже вручили ему картину.

Ранее URA.RU рассказывало, что Алессандро Сафина прибудет в Екатеринбург 3 марта. Он согласился приехать в столицу области только после того, как были выполнены все условия райдера. Музыкант потребовал номер люкс в пятизвездочном отеле в Екатеринбурге, алкоголь и место в бизнес-классе.