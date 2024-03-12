12 марта 2024

В городах и поселках ХМАО объявлена актировка из-за морозов

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Морозные дни. Тюмень, снег, зима, деревья, деревья в снегу, мороз, снег на деревьях, снег на ветках
В некоторых городах столбики термометров опустились ниже -35 градусов Фото:

В части городов и поселков ХМАО 13 марта школьники 1-й смены останутся дома из-за морозов. Информация размещена на портале «Госуслуг».

«На утро 13 марта температура воздуха на территории ХМАО составляет от минус 27,3 до минус 35,8 градуса. Скорость ветра 0-1 метров в секунду», — говорится в сообщении об актировке.

Ученики младших классов остаются дома в следующих городах и поселениях: Сургут, Лянтор, Солнечный, Бобровский, Кондинское, Горноправдинск, Барсово, Белый Яр, Селиярово, Сытомино, Лемпино, Цингалы, Алтай, Локосово и Лямина. С 1-й по 8-й класс не учатся школьники Радужного, Нефтеюганска и Пыть-Яха, а также в поселениях: Новоаганск, Варьеган, Сайгатина, Пойковский, Юганская Обь, Усть-Юган, Чеускино, Сингапай, Каркатеевы, Корлики. Полностью отменены занятия в школах Когалыма, Покачей, поселков Аган, Тром-Аган, Ульт-Ягун, в Федоровском и деревне Руссинская.

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В части городов и поселков ХМАО 13 марта школьники 1-й смены останутся дома из-за морозов. Информация размещена на портале «Госуслуг». «На утро 13 марта температура воздуха на территории ХМАО составляет от минус 27,3 до минус 35,8 градуса. Скорость ветра 0-1 метров в секунду», — говорится в сообщении об актировке. Ученики младших классов остаются дома в следующих городах и поселениях: Сургут, Лянтор, Солнечный, Бобровский, Кондинское, Горноправдинск, Барсово, Белый Яр, Селиярово, Сытомино, Лемпино, Цингалы, Алтай, Локосово и Лямина. С 1-й по 8-й класс не учатся школьники Радужного, Нефтеюганска и Пыть-Яха, а также в поселениях: Новоаганск, Варьеган, Сайгатина, Пойковский, Юганская Обь, Усть-Юган, Чеускино, Сингапай, Каркатеевы, Корлики. Полностью отменены занятия в школах Когалыма, Покачей, поселков Аган, Тром-Аган, Ульт-Ягун, в Федоровском и деревне Руссинская.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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