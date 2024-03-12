«Трактор» и «Металлург» в плей-офф КХЛ сыграют с московскими командами

В Континентальной хоккейной лиге завершились игры 1/8 финала Кубка Гагарина по хоккею и стали известны все пары, которые сыграют в четвертьфинале. Челябинский «Трактор» сыграет во втором раунде плей-офф с московским «Динамо», сообщает сайт лиги.
«Динамо» (Москва) будет играть с «Трактором» (Челябинск). Матчи серии начнутся 16 марта», — сообщили в пресс-службе КХЛ.
Первые матчи серии «черно-белые» сыграют против команды Алексея Кудашова на льду «ВТБ Арены». Даты проведения матчей серии ¼ финала Кубка Гагарина: 16 и 18 марта — Москва, 20 и 22 марта — Челябинск. Если потребуется, команды сыграют 24 марта в Москве, 26 марта в Челябинске и 28 марта — в Москве.
Магнитогорский «Металлург» в четвертьфинале Кубка Гагарина встретится с московским «Спартаком». Игры начнутся 17 марта.
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