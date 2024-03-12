12 марта 2024

В Снежинске установили скульптуру с цитатой президента РФ Владимира Путина. Фото

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Визит Владимира Путина на ГК КОНАР. Челябинск, путин владимир
Слова Владимра Путина о медведе и тайге стали крылатыми Фото:

В Снежинске (Челябинская область) установили бронзовую фигуру спящего медведя с цитатой президента РФ Владимира Путина. Скульптура установлена по инициативе руководства Российского федерального ядерного центра — Всероссийского научно-исследовательского института технической физики имени академика Забабахина, сообщили в пресс-службе РФЯЦ—ВНИИТФ.

«Общий вес монумента вместе с камнем составляет около полутора тонн. Специально изготовлена и закреплена на камне бронзовая табличка с цитатой Владимира Путина «Медведь тайги своей никому не отдаст», — сообщили в пресс-службе.

Фигура медведя отлита из бронзы в Казани, а искусственный камень, выполненный из бетона и декоративной штукатурки, привезен из Екатеринбурга. Руками заводчан ядерного центра все элементы соединены в единую композицию.

Скульптура установлена у входа в городской парк культуры и отдыха. Летом и осенью будут проведены работы по благоустройству территории вокруг нее.

Фигура вместе с камнем весит 1,5 тонны
Фигура вместе с камнем весит 1,5 тонны
Фото:
На камне размещена табличка с цитатой Владимира Путина
На камне размещена табличка с цитатой Владимира Путина
Фото:
Фигура установлена у входа в городской парк
Фигура установлена у входа в городской парк
Фото:

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В Снежинске (Челябинская область) установили бронзовую фигуру спящего медведя с цитатой президента РФ Владимира Путина. Скульптура установлена по инициативе руководства Российского федерального ядерного центра — Всероссийского научно-исследовательского института технической физики имени академика Забабахина, сообщили в пресс-службе РФЯЦ—ВНИИТФ. «Общий вес монумента вместе с камнем составляет около полутора тонн. Специально изготовлена и закреплена на камне бронзовая табличка с цитатой Владимира Путина «Медведь тайги своей никому не отдаст», — сообщили в пресс-службе. Фигура медведя отлита из бронзы в Казани, а искусственный камень, выполненный из бетона и декоративной штукатурки, привезен из Екатеринбурга. Руками заводчан ядерного центра все элементы соединены в единую композицию. Скульптура установлена у входа в городской парк культуры и отдыха. Летом и осенью будут проведены работы по благоустройству территории вокруг нее.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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