Общество В Снежинске установили скульптуру с цитатой президента РФ Владимира Путина. Фото 13 марта 2024 в 12:11 Размер текста - 17 + Слова Владимра Путина о медведе и тайге стали крылатыми Фото: Вадим Ахметов © URA.RU В Снежинске (Челябинская область) установили бронзовую фигуру спящего медведя с цитатой президента РФ Владимира Путина. Скульптура установлена по инициативе руководства Российского федерального ядерного центра — Всероссийского научно-исследовательского института технической физики имени академика Забабахина, сообщили в пресс-службе РФЯЦ—ВНИИТФ. «Общий вес монумента вместе с камнем составляет около полутора тонн. Специально изготовлена и закреплена на камне бронзовая табличка с цитатой Владимира Путина «Медведь тайги своей никому не отдаст», — сообщили в пресс-службе. Фигура медведя отлита из бронзы в Казани, а искусственный камень, выполненный из бетона и декоративной штукатурки, привезен из Екатеринбурга. Руками заводчан ядерного центра все элементы соединены в единую композицию. Скульптура установлена у входа в городской парк культуры и отдыха. Летом и осенью будут проведены работы по благоустройству территории вокруг нее. Фигура вместе с камнем весит 1,5 тонны Фото: РФЯЦ—ВНИИТФ На камне размещена табличка с цитатой Владимира Путина Фото: РФЯЦ—ВНИИТФ Фигура установлена у входа в городской парк Фото: РФЯЦ—ВНИИТФ В Снежинске (Челябинская область) установили бронзовую фигуру спящего медведя с цитатой президента РФ Владимира Путина. Скульптура установлена по инициативе руководства Российского федерального ядерного центра — Всероссийского научно-исследовательского института технической физики имени академика Забабахина, сообщили в пресс-службе РФЯЦ—ВНИИТФ. «Общий вес монумента вместе с камнем составляет около полутора тонн. Специально изготовлена и закреплена на камне бронзовая табличка с цитатой Владимира Путина «Медведь тайги своей никому не отдаст», — сообщили в пресс-службе. Фигура медведя отлита из бронзы в Казани, а искусственный камень, выполненный из бетона и декоративной штукатурки, привезен из Екатеринбурга. Руками заводчан ядерного центра все элементы соединены в единую композицию. Скульптура установлена у входа в городской парк культуры и отдыха. Летом и осенью будут проведены работы по благоустройству территории вокруг нее. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям