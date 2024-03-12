В Снежинске (Челябинская область) установили бронзовую фигуру спящего медведя с цитатой президента РФ Владимира Путина. Скульптура установлена по инициативе руководства Российского федерального ядерного центра — Всероссийского научно-исследовательского института технической физики имени академика Забабахина, сообщили в пресс-службе РФЯЦ—ВНИИТФ.
«Общий вес монумента вместе с камнем составляет около полутора тонн. Специально изготовлена и закреплена на камне бронзовая табличка с цитатой Владимира Путина «Медведь тайги своей никому не отдаст», — сообщили в пресс-службе.
Фигура медведя отлита из бронзы в Казани, а искусственный камень, выполненный из бетона и декоративной штукатурки, привезен из Екатеринбурга. Руками заводчан ядерного центра все элементы соединены в единую композицию.
Скульптура установлена у входа в городской парк культуры и отдыха. Летом и осенью будут проведены работы по благоустройству территории вокруг нее.
Фигура вместе с камнем весит 1,5 тонны
Фото: РФЯЦ—ВНИИТФ
На камне размещена табличка с цитатой Владимира Путина
В Снежинске (Челябинская область) установили бронзовую фигуру спящего медведя с цитатой президента РФ Владимира Путина. Скульптура установлена по инициативе руководства Российского федерального ядерного центра — Всероссийского научно-исследовательского института технической физики имени академика Забабахина, сообщили в пресс-службе РФЯЦ—ВНИИТФ. «Общий вес монумента вместе с камнем составляет около полутора тонн. Специально изготовлена и закреплена на камне бронзовая табличка с цитатой Владимира Путина «Медведь тайги своей никому не отдаст», — сообщили в пресс-службе. Фигура медведя отлита из бронзы в Казани, а искусственный камень, выполненный из бетона и декоративной штукатурки, привезен из Екатеринбурга. Руками заводчан ядерного центра все элементы соединены в единую композицию. Скульптура установлена у входа в городской парк культуры и отдыха. Летом и осенью будут проведены работы по благоустройству территории вокруг нее.