Путин разрешил заливку бетона седьмого энергоблока Ленинградской АЭС

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Владимир Путин на Госсовете в Кремле. Москва, путин владимир
Путин дал старт заливке бетона седьмого энергоблока АЭС Фото:

Президент России Владимир Путин дал старт заливке бетона в основание фундамента седьмого энергоблока Ленинградской атомной электростанции (АЭС). Об этом стало известно в ходе торжественной церемонии начала сооружения блока №7 ЛАЭС.

«Благодарю за подготовку к сегодняшней масштабной работе. Безусловно хочу выразить надежду, что все планы будут реализованы и желаю успехов всем, кто приступает к этим масштабным мероприятиям. Конечно разрешаю. В добрый час», — сказал глава государства.

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Президент России Владимир Путин дал старт заливке бетона в основание фундамента седьмого энергоблока Ленинградской атомной электростанции (АЭС). Об этом стало известно в ходе торжественной церемонии начала сооружения блока №7 ЛАЭС. «Благодарю за подготовку к сегодняшней масштабной работе. Безусловно хочу выразить надежду, что все планы будут реализованы и желаю успехов всем, кто приступает к этим масштабным мероприятиям. Конечно разрешаю. В добрый час», — сказал глава государства.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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