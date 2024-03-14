Путин разрешил заливку бетона седьмого энергоблока Ленинградской АЭС

Путин дал старт заливке бетона седьмого энергоблока АЭС
Президент России Владимир Путин дал старт заливке бетона в основание фундамента седьмого энергоблока Ленинградской атомной электростанции (АЭС). Об этом стало известно в ходе торжественной церемонии начала сооружения блока №7 ЛАЭС.
«Благодарю за подготовку к сегодняшней масштабной работе. Безусловно хочу выразить надежду, что все планы будут реализованы и желаю успехов всем, кто приступает к этим масштабным мероприятиям. Конечно разрешаю. В добрый час», — сказал глава государства.
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