В Магнитогорске ищут бабушку, накормившую девочку из мусорки

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Курган., мусорные контейнеры, помойка, мусорные баки, мусорка
Пожилая женщина достала еду для ребенка из мусорки Фото:

В Магнитогорске, втором по величине городе Челябинской области, устанавливают личность пожилой женщины, которая накормила ребенка отходами из мусорного бака. Об этом сообщили в региональном минсоце.

«Сотрудниками отдела полиции „Орджоникидзевский“ Магнитогорского городского округа проводится работа по установлению личности женщины. После установления личности женщины и девочки будут приняты необходимые меры по защите прав и интересов несовершеннолетнего ребенка в соответствии с Федеральным законом „Об основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних“», — цитирует «Первый областной» данные областного минсоца.

В организации добавили, что полиция также направила запрос в управление образования Магнитогорска. Ранее URA.RU сообщало о бабушке, которая во дворе дома №19 по улице Бориса Ручьева рылась в мусоре и кормила девочку отходами. По словам очевидцев, ребенку на вид около четырех-пяти лет, а женщина выглядит, как ее бабушка или даже прабабушка. После замечания она схватила девочку за руку и убежала.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Главные новости Челябинска и области уже в вашем телефоне — Telegram-канал «Челябинск, который смог». Подпишитесь, нажмите на ссылку.

Главные новости России и мира - коротко в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В Магнитогорске, втором по величине городе Челябинской области, устанавливают личность пожилой женщины, которая накормила ребенка отходами из мусорного бака. Об этом сообщили в региональном минсоце. «Сотрудниками отдела полиции „Орджоникидзевский“ Магнитогорского городского округа проводится работа по установлению личности женщины. После установления личности женщины и девочки будут приняты необходимые меры по защите прав и интересов несовершеннолетнего ребенка в соответствии с Федеральным законом „Об основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних“», — цитирует «Первый областной» данные областного минсоца. В организации добавили, что полиция также направила запрос в управление образования Магнитогорска. Ранее URA.RU сообщало о бабушке, которая во дворе дома №19 по улице Бориса Ручьева рылась в мусоре и кормила девочку отходами. По словам очевидцев, ребенку на вид около четырех-пяти лет, а женщина выглядит, как ее бабушка или даже прабабушка. После замечания она схватила девочку за руку и убежала.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...