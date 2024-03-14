В Магнитогорске ищут бабушку, накормившую девочку из мусорки

14 марта 2024 в 20:13 Размер текста - 17 +

Пожилая женщина достала еду для ребенка из мусорки Фото: Игорь Меркулов © URA.RU В Магнитогорске, втором по величине городе Челябинской области, устанавливают личность пожилой женщины, которая накормила ребенка отходами из мусорного бака. Об этом сообщили в региональном минсоце. «Сотрудниками отдела полиции „Орджоникидзевский“ Магнитогорского городского округа проводится работа по установлению личности женщины. После установления личности женщины и девочки будут приняты необходимые меры по защите прав и интересов несовершеннолетнего ребенка в соответствии с Федеральным законом „Об основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних“», — цитирует «Первый областной» данные областного минсоца. В организации добавили, что полиция также направила запрос в управление образования Магнитогорска. Ранее URA.RU сообщало о бабушке, которая во дворе дома №19 по улице Бориса Ручьева рылась в мусоре и кормила девочку отходами. По словам очевидцев, ребенку на вид около четырех-пяти лет, а женщина выглядит, как ее бабушка или даже прабабушка. После замечания она схватила девочку за руку и убежала. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Магнитогорске, втором по величине городе Челябинской области, устанавливают личность пожилой женщины, которая накормила ребенка отходами из мусорного бака. Об этом сообщили в региональном минсоце. «Сотрудниками отдела полиции „Орджоникидзевский“ Магнитогорского городского округа проводится работа по установлению личности женщины. После установления личности женщины и девочки будут приняты необходимые меры по защите прав и интересов несовершеннолетнего ребенка в соответствии с Федеральным законом „Об основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних“», — цитирует «Первый областной» данные областного минсоца. В организации добавили, что полиция также направила запрос в управление образования Магнитогорска. Ранее URA.RU сообщало о бабушке, которая во дворе дома №19 по улице Бориса Ручьева рылась в мусоре и кормила девочку отходами. По словам очевидцев, ребенку на вид около четырех-пяти лет, а женщина выглядит, как ее бабушка или даже прабабушка. После замечания она схватила девочку за руку и убежала.