14 марта 2024

Глава Сургута объяснил важность голосования на выборах президента РФ

Глава Сургута Филатов принял участие в выборах президента РФ
© Служба новостей «URA.RU»
© Служба новостей «URA.RU»
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Интервью с Филатовым. Сургут, филатов андрей
Глава Сургута Андрей Филатов проголосовал в городской филармонии Фото:
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Выборы президента России в 2024 году

Глава Сургута Андрей Филатов принял участие в выборах президента России, потому что считает это важным шагом для определения будущего развития страны. Он проголосовал на избирательном участке в городской филармонии, передает корреспондент URA.RU.

«Моя личная убежденность — я всегда голосовал, когда участвовал в выборах и когда не участвовал в выборах. Это реальное определение будущего, чтобы быть сопричастным с ним и иметь право оценивать его и критиковать. Мы здесь определяем с кем, куда и когда мы идем», — прокомментировал Филатов.

Также мэр оценил оснащенность участковых избирательных комиссий, которые оборудованы автоматическими комплексами по обработке избирательных бюллетеней. «Полная прозрачность, полная чистота результата. На мой взгляд, это очень хорошо», — добавил глава Сургута.

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Глава Сургута Андрей Филатов принял участие в выборах президента России, потому что считает это важным шагом для определения будущего развития страны. Он проголосовал на избирательном участке в городской филармонии, передает корреспондент URA.RU. «Моя личная убежденность — я всегда голосовал, когда участвовал в выборах и когда не участвовал в выборах. Это реальное определение будущего, чтобы быть сопричастным с ним и иметь право оценивать его и критиковать. Мы здесь определяем с кем, куда и когда мы идем», — прокомментировал Филатов. Также мэр оценил оснащенность участковых избирательных комиссий, которые оборудованы автоматическими комплексами по обработке избирательных бюллетеней. «Полная прозрачность, полная чистота результата. На мой взгляд, это очень хорошо», — добавил глава Сургута.
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