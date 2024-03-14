Глава Сургута объяснил важность голосования на выборах президента РФ

Глава Сургута Андрей Филатов принял участие в выборах президента России, потому что считает это важным шагом для определения будущего развития страны. Он проголосовал на избирательном участке в городской филармонии, передает корреспондент URA.RU.
«Моя личная убежденность — я всегда голосовал, когда участвовал в выборах и когда не участвовал в выборах. Это реальное определение будущего, чтобы быть сопричастным с ним и иметь право оценивать его и критиковать. Мы здесь определяем с кем, куда и когда мы идем», — прокомментировал Филатов.
Также мэр оценил оснащенность участковых избирательных комиссий, которые оборудованы автоматическими комплексами по обработке избирательных бюллетеней. «Полная прозрачность, полная чистота результата. На мой взгляд, это очень хорошо», — добавил глава Сургута.
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