Песков ответил на оскорбление Байдена в адрес Путина

Песков: очередное оскорбление в адрес Путина не красит Байдена

16 марта 2024 в 01:41 Размер текста - 17 +

Песков прокомментировал слова Байдена о Путине Фото: Владимир Андреев © URA.RU США не может гордиться выпадом президента США Джо Байдена в адрес российского лидера Владимира Путина. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Так он прокомментировал слова Байдена о том, что Путин является «бандитом». «Такие выражения не красят глав государств. Вряд ли Америка может гордиться таким», — ответил Песков. Его слова передает ТАСС. Байден оскорбительно высказался в адрес Путина во время своего выступления, посвященного Дню святого Патрика. Он назвал президента РФ «бандитом». Это не первое оскорбление российского лидера со стороны Байдена. Ранее президент США называл Путина «сумасшедшим сукиным сыном». Тогда Песков отметил, что такие высказывания не затрагивают интересов РФ. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

США не может гордиться выпадом президента США Джо Байдена в адрес российского лидера Владимира Путина. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Так он прокомментировал слова Байдена о том, что Путин является «бандитом». «Такие выражения не красят глав государств. Вряд ли Америка может гордиться таким», — ответил Песков. Его слова передает ТАСС. Байден оскорбительно высказался в адрес Путина во время своего выступления, посвященного Дню святого Патрика. Он назвал президента РФ «бандитом». Это не первое оскорбление российского лидера со стороны Байдена. Ранее президент США называл Путина «сумасшедшим сукиным сыном». Тогда Песков отметил, что такие высказывания не затрагивают интересов РФ.