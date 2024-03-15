Байден вновь оскорбил Путина во время публичного выступления

15 марта 2024 в 23:36 Размер текста - 17 +

Байден назвал Путина «бандитом» Фото: Official White House / Erin Scott Американский лидер Джо Байден снова оскорбительно высказался в адрес президента России Владимира Путина, назвав его «бандитом». Об этом он заявил во время публичного выступления, приуроченного ко Дню святого Патрика. «И я призываю каждого присутствующего в этом зале противостоять Владимиру Путину. Он бандит», — сказал Байден, передает издание The Hill. Это не первый случай, когда американский лидер использует резкую риторику по отношению к Путину. Ранее Байден оскорбил Путина во время сбора средств в Сан-Франциско, назвав его «сумасшедшим сукиным сыном». В ответ на это пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков заявил, что такие высказывания не затрагивают интересы РФ, а сам Путин назвал реакцию Байдена адекватной. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Американский лидер Джо Байден снова оскорбительно высказался в адрес президента России Владимира Путина, назвав его «бандитом». Об этом он заявил во время публичного выступления, приуроченного ко Дню святого Патрика. «И я призываю каждого присутствующего в этом зале противостоять Владимиру Путину. Он бандит», — сказал Байден, передает издание The Hill. Это не первый случай, когда американский лидер использует резкую риторику по отношению к Путину. Ранее Байден оскорбил Путина во время сбора средств в Сан-Франциско, назвав его «сумасшедшим сукиным сыном». В ответ на это пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков заявил, что такие высказывания не затрагивают интересы РФ, а сам Путин назвал реакцию Байдена адекватной.