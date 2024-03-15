15 марта 2024

Байден вновь оскорбил Путина во время публичного выступления

© Служба новостей «URA.RU»
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Президент США. stock, Джо Байден,  stock
Байден назвал Путина «бандитом» Фото:

Американский лидер Джо Байден снова оскорбительно высказался в адрес президента России Владимира Путина, назвав его «бандитом». Об этом он заявил во время публичного выступления, приуроченного ко Дню святого Патрика.

«И я призываю каждого присутствующего в этом зале противостоять Владимиру Путину. Он бандит», — сказал Байден, передает издание The Hill.

Это не первый случай, когда американский лидер использует резкую риторику по отношению к Путину. Ранее Байден оскорбил Путина во время сбора средств в Сан-Франциско, назвав его «сумасшедшим сукиным сыном». В ответ на это пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков заявил, что такие высказывания не затрагивают интересы РФ, а сам Путин назвал реакцию Байдена адекватной.

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Американский лидер Джо Байден снова оскорбительно высказался в адрес президента России Владимира Путина, назвав его «бандитом». Об этом он заявил во время публичного выступления, приуроченного ко Дню святого Патрика. «И я призываю каждого присутствующего в этом зале противостоять Владимиру Путину. Он бандит», — сказал Байден, передает издание The Hill. Это не первый случай, когда американский лидер использует резкую риторику по отношению к Путину. Ранее Байден оскорбил Путина во время сбора средств в Сан-Франциско, назвав его «сумасшедшим сукиным сыном». В ответ на это пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков заявил, что такие высказывания не затрагивают интересы РФ, а сам Путин назвал реакцию Байдена адекватной.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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