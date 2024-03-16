Жительница ХМАО расплакалась, узнав, что выиграла квартиру в викторине. Видео

17 марта 2024 в 13:27 Размер текста - 17 +

Югорчанка пришла принять участие в выборах президента РФ и выиграла квартиру Фото: Александр Кулаковский © URA.RU новость из сюжета Выборы президента России в 2024 году Жительница Нягани (ХМАО) приняла участие в викторине «Достижения Югры» и выиграла квартиру. Женщина не смогла сдержать эмоции и расплакалась, узнав о победе. Глава города Иван Ямашев в этот момент оказался на избирательном участке и поделился с подписчиками в соцсети трогательной историей. «Объезжая избирательные участки, стал свидетелем трогательных эмоций жительницы Нягани, которая, приняв участие в викторине „Достижения Югры“, стала обладателем подарка — квартира! Светлана Анатольевна, искренне за Вас рад. Уюта и тепла Вам в новом доме!» — сообщил Ямашев в своем telegram-канале. Югорчанка поделилась, что победа стала для нее огромной неожиданностью. Пока она не знает, что будет делать с квартирой, но такое событие в ее жизни случилось в первый раз. Денис Толочко из Покачей (ХМАО) тоже выиграл квартиру в викторине «Достижения Югры». Сначала мужчина даже не поверил своим глазам, когда увидел СМС о выигрыше и посчитал это шуткой. У югорчанина подрастают дети и квартира, скорее всего, останется им. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Жительница Нягани (ХМАО) приняла участие в викторине «Достижения Югры» и выиграла квартиру. Женщина не смогла сдержать эмоции и расплакалась, узнав о победе. Глава города Иван Ямашев в этот момент оказался на избирательном участке и поделился с подписчиками в соцсети трогательной историей. «Объезжая избирательные участки, стал свидетелем трогательных эмоций жительницы Нягани, которая, приняв участие в викторине „Достижения Югры“, стала обладателем подарка — квартира! Светлана Анатольевна, искренне за Вас рад. Уюта и тепла Вам в новом доме!» — сообщил Ямашев в своем telegram-канале. Югорчанка поделилась, что победа стала для нее огромной неожиданностью. Пока она не знает, что будет делать с квартирой, но такое событие в ее жизни случилось в первый раз. Денис Толочко из Покачей (ХМАО) тоже выиграл квартиру в викторине «Достижения Югры». Сначала мужчина даже не поверил своим глазам, когда увидел СМС о выигрыше и посчитал это шуткой. У югорчанина подрастают дети и квартира, скорее всего, останется им.