16 марта 2024

Жительница ХМАО расплакалась, узнав, что выиграла квартиру в викторине. Видео

© Служба новостей «URA.RU»
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Югорчанка пришла принять участие в выборах президента РФ и выиграла квартиру Фото:
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Выборы президента России в 2024 году

Жительница Нягани (ХМАО) приняла участие в викторине «Достижения Югры» и выиграла квартиру. Женщина не смогла сдержать эмоции и расплакалась, узнав о победе. Глава города Иван Ямашев в этот момент оказался на избирательном участке и поделился с подписчиками в соцсети трогательной историей.

«Объезжая избирательные участки, стал свидетелем трогательных эмоций жительницы Нягани, которая, приняв участие в викторине „Достижения Югры“, стала обладателем подарка — квартира! Светлана Анатольевна, искренне за Вас рад. Уюта и тепла Вам в новом доме!» — сообщил Ямашев в своем telegram-канале.

Югорчанка поделилась, что победа стала для нее огромной неожиданностью. Пока она не знает, что будет делать с квартирой, но такое событие в ее жизни случилось в первый раз.

Денис Толочко из Покачей (ХМАО) тоже выиграл квартиру в викторине «Достижения Югры». Сначала мужчина даже не поверил своим глазам, когда увидел СМС о выигрыше и посчитал это шуткой. У югорчанина подрастают дети и квартира, скорее всего, останется им.

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Жительница Нягани (ХМАО) приняла участие в викторине «Достижения Югры» и выиграла квартиру. Женщина не смогла сдержать эмоции и расплакалась, узнав о победе. Глава города Иван Ямашев в этот момент оказался на избирательном участке и поделился с подписчиками в соцсети трогательной историей. «Объезжая избирательные участки, стал свидетелем трогательных эмоций жительницы Нягани, которая, приняв участие в викторине „Достижения Югры“, стала обладателем подарка — квартира! Светлана Анатольевна, искренне за Вас рад. Уюта и тепла Вам в новом доме!» — сообщил Ямашев в своем telegram-канале. Югорчанка поделилась, что победа стала для нее огромной неожиданностью. Пока она не знает, что будет делать с квартирой, но такое событие в ее жизни случилось в первый раз. Денис Толочко из Покачей (ХМАО) тоже выиграл квартиру в викторине «Достижения Югры». Сначала мужчина даже не поверил своим глазам, когда увидел СМС о выигрыше и посчитал это шуткой. У югорчанина подрастают дети и квартира, скорее всего, останется им.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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