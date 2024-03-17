17 марта 2024

Сенатор Шептий эмоционально отреагировал на победу Путина в выборах. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Первое заседание восьмого созыва ЕГД. Екатеринбург, шептий виктор
Виктор Шептий поблагодарил уральцев, проголосовавших за Путина Фото:

Член Совета Федерации РФ от Свердловской области Виктор Шептий обрадовался победе Владимира Путина на выборах президента РФ. Эмоциональный комментарий о победе сенатор опубликовал на своей странице «ВКонтакте».

«Победил Владимир Путин! Наш кандидат, наш президент, наш верховный главнокомандующий! Подвели первые прекрасные итоги в штабе общественной поддержки», — написал Шептий. Он также поблагодарил всех уральцев, которые проголосовали за Путина.

По данным ЦИК РФ, в Свердловской области за Путина проголосовали 82,1% свердловчан. На втором месте оказался Владислав Даванков («Новые люди») с 7,31%, на третьем — Николай Харитонов (КПРФ) с 4,32%, на четвертом Леонид Слуцкий (ЛДПР) — 3,91%. Общая явка на Среднем Урале составила 71,03%.

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Член Совета Федерации РФ от Свердловской области Виктор Шептий обрадовался победе Владимира Путина на выборах президента РФ. Эмоциональный комментарий о победе сенатор опубликовал на своей странице «ВКонтакте». «Победил Владимир Путин! Наш кандидат, наш президент, наш верховный главнокомандующий! Подвели первые прекрасные итоги в штабе общественной поддержки», — написал Шептий. Он также поблагодарил всех уральцев, которые проголосовали за Путина. По данным ЦИК РФ, в Свердловской области за Путина проголосовали 82,1% свердловчан. На втором месте оказался Владислав Даванков («Новые люди») с 7,31%, на третьем — Николай Харитонов (КПРФ) с 4,32%, на четвертом Леонид Слуцкий (ЛДПР) — 3,91%. Общая явка на Среднем Урале составила 71,03%.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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