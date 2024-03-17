Член Совета Федерации РФ от Свердловской области Виктор Шептий обрадовался победе Владимира Путина на выборах президента РФ. Эмоциональный комментарий о победе сенатор опубликовал на своей странице «ВКонтакте».
«Победил Владимир Путин! Наш кандидат, наш президент, наш верховный главнокомандующий! Подвели первые прекрасные итоги в штабе общественной поддержки», — написал Шептий. Он также поблагодарил всех уральцев, которые проголосовали за Путина.
По данным ЦИК РФ, в Свердловской области за Путина проголосовали 82,1% свердловчан. На втором месте оказался Владислав Даванков («Новые люди») с 7,31%, на третьем — Николай Харитонов (КПРФ) с 4,32%, на четвертом Леонид Слуцкий (ЛДПР) — 3,91%. Общая явка на Среднем Урале составила 71,03%.
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