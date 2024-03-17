В Перми перекрыли движение трамваев по улице Борчанинова

Маршруты трамваев изменены
В Перми стартовали ремонтные работы трамвайных путей по улице Борчанинова. Пассажирам предлагают воспользоваться пересадками. Об этом сообщили в официальном telegram-канале гортранса.
«Сегодня начались ремонтные работы на улице Борчанинова. Она будет перекрыта от улицы Пушкина до ул. Петропавловской», — сообщили в гортансе. По данным СМИ, работы продлятся до начала лета.
Ранее URA.RU сообщало, что из-за ремонта путей изменится движение трамваев. Пассажирам, которые хотят добраться до железнодорожного вокзала Пермь II, предлагают пересаживаться на автобусы.
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