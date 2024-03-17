17 марта 2024

В Перми перекрыли движение трамваев по улице Борчанинова

© Служба новостей «URA.RU»
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Происшествие с трамваем сошедшим с рельс на ул. Куйбышева, дом 50. Пермь, дорожные рабочие, общественный транспорт, трамвай 5, ремонтные службы тту
Маршруты трамваев изменены Фото:

В Перми стартовали ремонтные работы трамвайных путей по улице Борчанинова. Пассажирам предлагают воспользоваться пересадками. Об этом сообщили в официальном telegram-канале гортранса.

«Сегодня начались ремонтные работы на улице Борчанинова. Она будет перекрыта от улицы Пушкина до ул. Петропавловской», — сообщили в гортансе. По данным СМИ, работы продлятся до начала лета.

Ранее URA.RU сообщало, что из-за ремонта путей изменится движение трамваев. Пассажирам, которые хотят добраться до железнодорожного вокзала Пермь II, предлагают пересаживаться на автобусы.

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В Перми стартовали ремонтные работы трамвайных путей по улице Борчанинова. Пассажирам предлагают воспользоваться пересадками. Об этом сообщили в официальном telegram-канале гортранса. «Сегодня начались ремонтные работы на улице Борчанинова. Она будет перекрыта от улицы Пушкина до ул. Петропавловской», — сообщили в гортансе. По данным СМИ, работы продлятся до начала лета. Ранее URA.RU сообщало, что из-за ремонта путей изменится движение трамваев. Пассажирам, которые хотят добраться до железнодорожного вокзала Пермь II, предлагают пересаживаться на автобусы.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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