В Перми перекрыли движение трамваев по улице Борчанинова

Маршруты трамваев изменены Фото: Руслан Яроцкий © URA.RU

В Перми стартовали ремонтные работы трамвайных путей по улице Борчанинова. Пассажирам предлагают воспользоваться пересадками. Об этом сообщили в официальном telegram-канале гортранса.

«Сегодня начались ремонтные работы на улице Борчанинова. Она будет перекрыта от улицы Пушкина до ул. Петропавловской», — сообщили в гортансе. По данным СМИ, работы продлятся до начала лета.

Ранее URA.RU сообщало, что из-за ремонта путей изменится движение трамваев. Пассажирам, которые хотят добраться до железнодорожного вокзала Пермь II, предлагают пересаживаться на автобусы.