Силовики приехали на место происшествия
В Каменске-Уральском (Свердловская область) 18 марта на проспекте Победы,1А обнаружили труп мужчины. Об этом URA.RU рассказала очевидица.
«Мужчина был с портфелем и лыжами, его тело уже загрузили. На место происшествия приехали сотрудники полиции», — сказала собеседница агентства.
Корреспондент URA.RU обратился за комментарием в СУ СКР по Свердловской области. На момент публикации ответ получить не удалось.
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