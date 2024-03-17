17 марта 2024

В центре Каменска-Уральского нашли труп мужчины. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
© Служба новостей «URA.RU»
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Взрыв в православной гимназии им. прп. Варлаама Серпуховского в Введенском Владычнем женском монастыре г. Серпухов. Москва, следственный комитет, ск, машина, введенский владычный монастырь
Силовики приехали на место происшествия Фото:

В Каменске-Уральском (Свердловская область) 18 марта на проспекте Победы,1А обнаружили труп мужчины. Об этом URA.RU рассказала очевидица.

«Мужчина был с портфелем и лыжами, его тело уже загрузили. На место происшествия приехали сотрудники полиции», — сказала собеседница агентства.

Корреспондент URA.RU обратился за комментарием в СУ СКР по Свердловской области. На момент публикации ответ получить не удалось.

Фото:

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В Каменске-Уральском (Свердловская область) 18 марта на проспекте Победы,1А обнаружили труп мужчины. Об этом URA.RU рассказала очевидица. «Мужчина был с портфелем и лыжами, его тело уже загрузили. На место происшествия приехали сотрудники полиции», — сказала собеседница агентства. Корреспондент URA.RU обратился за комментарием в СУ СКР по Свердловской области. На момент публикации ответ получить не удалось.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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