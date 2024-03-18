Свердловские власти закрепили триумф на выборах многотысячным митингом. Фото

18 марта 2024 в 16:20 Размер текста - 17 +

Олег Чемезов поздравил всех присутствующих с юбилеем воссоединения Крыма с РФ и прошедшими выборами Фото: Илья Московец © URA.RU На «Екатеринбург — Арене» прошло масштабное празднование 10-летнего юбилея со дня воссоединения Крыма с Россией. Акция выпала на день подведения итогов президентских выборов. Политический вице-губернатор Олег Чемезов со сцены объявил тысячам сторонников политики действующего президента: 71% свердловчан отдали за Владимира Путина 82% голосов. «По поручению губернатора позвольте поздравить с памятной датой — воссоединение Крыма с Россией. 10 лет назад жители Крыма приняли правильное решение исправить историческую несправедливость и вернуться в состав нашей Родины. Свердловская область радуется этому решению, поддерживает его. Я поздравляю с этой памятной датой. Три дня мы выбирали президента России. Свердловская область выбрала Владимира Владимировича Путина своим президентом. 71% жителей отдали 82% голосов за него, это значит, что и дальше Россия будет становиться крепче, развиваться и мы будем жить и гордиться нашей страной», — заявил Чемезов. Губернатора Свердловской области Евгения Куйвашева на акции не было, хотя в анонсе его фамилия стояла. Помимо Чемезова с поздравлениями со сцены выступили председатель законодательного собрания Свердловской области Людмила Бабушкина и председатель общественной палаты региона Александр Левин, герой России Сергей Воронин, замдиректора «Сима-Ленд» Анастасия Лукичева — компания, известная масштабными флешмобами в поддержку Путина. «Это были не просто выборы, а общенациональный референдум. Ни у кого не было сомнения, какой выбор сделает страна. Мы голосовали за традиционные ценности, суверенитет. Мы этим самым доказали, что помним и чтим наших предков, которые ценой своей жизни даровали нам стальной характер и умение сплотиться, а это главная и важная особенность нашего многонационального народа», — заявила Лукичева. Митинг собрал весь свердловский истеблишмент — были сенатор Виктор Шептий, члены правительства (замгубернаторы Алексей Шмыков, Дмитрий Ионин, министр экономики Руслан Садыков), депутат Госдумы Максим Иванов, депутаты заксо (Александр Каптюг, Армен Карапетян, Александр Ивачев, Сергей Карякин), чиновники городской администрации (правда, самого мэра Алексея Орлова не было), депутаты гордумы (Михаил Матвеев, Мещеряков, Тимофей Жуков, Дмитрий Сергин). Выборы президента проходили 15 — 17 марта. Их главный итог в Свердловской области — рекордные явка и уровень поддержки президента РФ Владимира Путина. То есть губернатор Евгений Куйвашев и его команда перевыполнили установленный Кремлем план. И теперь глава региона может рассчитывать как минимум на поддержку Москвы до конца своего срока, обсуждают по горячим следам в его команде. Вице-губернатор Олег Чемезов и председатель заксобрания Людмила Бабушкина Фото: Илья Московец © URA.RU Председатель Общественной палаты региона Александр Левин поздравил участников митинга со сцены Фото: Илья Московец © URA.RU Фото: Илья Московец © URA.RU На митинге собрался весь свердловский истеблишмент Фото: Илья Московец © URA.RU Замгубернатора Дмитрий Ионин Фото: Илья Московец © URA.RU Фото: Илья Московец © URA.RU Фото: Илья Московец © URA.RU Фото: Илья Московец © URA.RU Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

На «Екатеринбург — Арене» прошло масштабное празднование 10-летнего юбилея со дня воссоединения Крыма с Россией. Акция выпала на день подведения итогов президентских выборов. Политический вице-губернатор Олег Чемезов со сцены объявил тысячам сторонников политики действующего президента: 71% свердловчан отдали за Владимира Путина 82% голосов. «По поручению губернатора позвольте поздравить с памятной датой — воссоединение Крыма с Россией. 10 лет назад жители Крыма приняли правильное решение исправить историческую несправедливость и вернуться в состав нашей Родины. Свердловская область радуется этому решению, поддерживает его. Я поздравляю с этой памятной датой. Три дня мы выбирали президента России. Свердловская область выбрала Владимира Владимировича Путина своим президентом. 71% жителей отдали 82% голосов за него, это значит, что и дальше Россия будет становиться крепче, развиваться и мы будем жить и гордиться нашей страной», — заявил Чемезов. Губернатора Свердловской области Евгения Куйвашева на акции не было, хотя в анонсе его фамилия стояла. Помимо Чемезова с поздравлениями со сцены выступили председатель законодательного собрания Свердловской области Людмила Бабушкина и председатель общественной палаты региона Александр Левин, герой России Сергей Воронин, замдиректора «Сима-Ленд» Анастасия Лукичева — компания, известная масштабными флешмобами в поддержку Путина. «Это были не просто выборы, а общенациональный референдум. Ни у кого не было сомнения, какой выбор сделает страна. Мы голосовали за традиционные ценности, суверенитет. Мы этим самым доказали, что помним и чтим наших предков, которые ценой своей жизни даровали нам стальной характер и умение сплотиться, а это главная и важная особенность нашего многонационального народа», — заявила Лукичева. Митинг собрал весь свердловский истеблишмент — были сенатор Виктор Шептий, члены правительства (замгубернаторы Алексей Шмыков, Дмитрий Ионин, министр экономики Руслан Садыков), депутат Госдумы Максим Иванов, депутаты заксо (Александр Каптюг, Армен Карапетян, Александр Ивачев, Сергей Карякин), чиновники городской администрации (правда, самого мэра Алексея Орлова не было), депутаты гордумы (Михаил Матвеев, Мещеряков, Тимофей Жуков, Дмитрий Сергин). Выборы президента проходили 15 — 17 марта. Их главный итог в Свердловской области — рекордные явка и уровень поддержки президента РФ Владимира Путина. То есть губернатор Евгений Куйвашев и его команда перевыполнили установленный Кремлем план. И теперь глава региона может рассчитывать как минимум на поддержку Москвы до конца своего срока, обсуждают по горячим следам в его команде.