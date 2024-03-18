Комарова открыла Зимние игры паралимпийцев в Ханты-Мансийске

19 марта 2024 в 20:10 Размер текста - 17 +

На открытии Зимних игр паралимпийцев Комарова прочитала послание Путина Фото: Владимир Андреев © URA.RU Губернатор ХМАО Наталья Комарова открыла Зимние игры паралимпийцев «Мы вместе. Спорт». На церемонии открытия она поздравила президента России Владимира Путина с избранием на новый срок и прочитала его приветственное послание ко всем участникам, гостям и организаторам соревнований. «Владимир Владимирович пишет: „Важно, что эти масштабные соревнования становятся традиционными, и в нынешнем году Югра уже в третий раз радушно принимает участников из многих регионов нашей страны и зарубежных государств. Мы искренне гордимся вами, спортсменами-паралимпийцами, вы добиваетесь поистине выдающихся результатов, своим примером помогаете поверить в себя, свои силы и способности. Уверен, что соревнования пройдут на высоком организационном, творческом уровне в атмосфере дружбы и взаимопонимания“», — прочитала слова президента Комарова. Она поблагодарила за поддержку Министерство спорта РФ, Паралимпийский комитет России. «Дорогие друзья, вы дома! Вас ждет радушный прием, слаженная работа организаторов, сильные эмоции болельщиков и любовь югорчан!» — пообещала глава региона. Ранее URA.RU писало, что Комарова пригласила югорчан на соревнования паралимпийцев, которые пройдут в Ханты-Мансийске. Состязания проходят с 18 марта по 30 апреля в четырех регионах России: Югре, Челябинской, Сахалинской, Новосибирской областях. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Губернатор ХМАО Наталья Комарова открыла Зимние игры паралимпийцев «Мы вместе. Спорт». На церемонии открытия она поздравила президента России Владимира Путина с избранием на новый срок и прочитала его приветственное послание ко всем участникам, гостям и организаторам соревнований. «Владимир Владимирович пишет: „Важно, что эти масштабные соревнования становятся традиционными, и в нынешнем году Югра уже в третий раз радушно принимает участников из многих регионов нашей страны и зарубежных государств. Мы искренне гордимся вами, спортсменами-паралимпийцами, вы добиваетесь поистине выдающихся результатов, своим примером помогаете поверить в себя, свои силы и способности. Уверен, что соревнования пройдут на высоком организационном, творческом уровне в атмосфере дружбы и взаимопонимания“», — прочитала слова президента Комарова. Она поблагодарила за поддержку Министерство спорта РФ, Паралимпийский комитет России. «Дорогие друзья, вы дома! Вас ждет радушный прием, слаженная работа организаторов, сильные эмоции болельщиков и любовь югорчан!» — пообещала глава региона. Ранее URA.RU писало, что Комарова пригласила югорчан на соревнования паралимпийцев, которые пройдут в Ханты-Мансийске. Состязания проходят с 18 марта по 30 апреля в четырех регионах России: Югре, Челябинской, Сахалинской, Новосибирской областях.