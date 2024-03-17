Губернатор Комарова объявила о проведении зимних паралимпийских игр в ХМАО

18 марта 2024 в 17:21 Размер текста - 17 +

Наталья Комарова пригласила югорчан на соревнования паралимпийцев Фото: Владимир Андреев © URA.RU Губернатор ХМАО Наталья Комарова пригласила югорчан на соревнования паралимпийцев, которые пройдут в Ханты-Мансийске. Анонсировала начало Зимних игр глава региона в своем telegram-канале. «Югра во второй раз принимает Зимние игры паралимпийцев „Мы вместе. Спорт“. Одно из важных событий для российских параспортсменов пройдет с 18 марта по 30 апреля в четырех регионах России — Югре, Челябинской, Сахалинской, Новосибирской областях. В Ханты-Мансийске будут разыграны комплекты медалей в следж-хоккее, биатлоне и лыжных гонках», — сообщила Комарова в публикации. Из 300 участников игр из разных регионов страны 28 спортсменов представят Югру. В том числе 19 игроков следж-хоккейной команды «Югра», шесть биатлонистов и лыжников в дисциплинах спорт лиц с поражением опорно-двигательного аппарата и спорт слепых, а также парасноубордисты и горнолыжница. Старт Зимних игр паралимпийцев и церемония открытия назначены на 19 марта. «Приглашаю вас на трибуны Ледового дворца спорта и Центра зимних видов спорта. Вместе мы сила!» — призвала губернатор ХМАО. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Губернатор ХМАО Наталья Комарова пригласила югорчан на соревнования паралимпийцев, которые пройдут в Ханты-Мансийске. Анонсировала начало Зимних игр глава региона в своем telegram-канале. «Югра во второй раз принимает Зимние игры паралимпийцев „Мы вместе. Спорт“. Одно из важных событий для российских параспортсменов пройдет с 18 марта по 30 апреля в четырех регионах России — Югре, Челябинской, Сахалинской, Новосибирской областях. В Ханты-Мансийске будут разыграны комплекты медалей в следж-хоккее, биатлоне и лыжных гонках», — сообщила Комарова в публикации. Из 300 участников игр из разных регионов страны 28 спортсменов представят Югру. В том числе 19 игроков следж-хоккейной команды «Югра», шесть биатлонистов и лыжников в дисциплинах спорт лиц с поражением опорно-двигательного аппарата и спорт слепых, а также парасноубордисты и горнолыжница. Старт Зимних игр паралимпийцев и церемония открытия назначены на 19 марта. «Приглашаю вас на трибуны Ледового дворца спорта и Центра зимних видов спорта. Вместе мы сила!» — призвала губернатор ХМАО.