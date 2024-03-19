В Уссурийске на тысяче квадратных метров горит склад

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Пожар тушат 50 человек Фото:

В Уссурийске горит склад на тысяче квадратных метров. Пожар тушат более 50 человек, сообщили в МЧС России.

«В Приморье огнеборцы МЧС России ликвидируют пожар на складе. В Уссурийске горит помещение площадью 1000 квадратных метров. Предварительно, пострадавших нет. На месте работают 50 специалистов и 16 единиц техники, в том числе к тушению привлечен пожарный поезд», — говорится в сообщении.

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В Уссурийске горит склад на тысяче квадратных метров. Пожар тушат более 50 человек, сообщили в МЧС России. «В Приморье огнеборцы МЧС России ликвидируют пожар на складе. В Уссурийске горит помещение площадью 1000 квадратных метров. Предварительно, пострадавших нет. На месте работают 50 специалистов и 16 единиц техники, в том числе к тушению привлечен пожарный поезд», — говорится в сообщении.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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