В Уссурийске на тысяче квадратных метров горит склад

Пожар тушат 50 человек
В Уссурийске горит склад на тысяче квадратных метров. Пожар тушат более 50 человек, сообщили в МЧС России.
«В Приморье огнеборцы МЧС России ликвидируют пожар на складе. В Уссурийске горит помещение площадью 1000 квадратных метров. Предварительно, пострадавших нет. На месте работают 50 специалистов и 16 единиц техники, в том числе к тушению привлечен пожарный поезд», — говорится в сообщении.
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