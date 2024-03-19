В Уссурийске на тысяче квадратных метров горит склад

19 марта 2024 в 20:55 Размер текста - 17 +

Пожар тушат 50 человек Фото: Таисия_ Воронцова © URA.RU В Уссурийске горит склад на тысяче квадратных метров. Пожар тушат более 50 человек, сообщили в МЧС России. «В Приморье огнеборцы МЧС России ликвидируют пожар на складе. В Уссурийске горит помещение площадью 1000 квадратных метров. Предварительно, пострадавших нет. На месте работают 50 специалистов и 16 единиц техники, в том числе к тушению привлечен пожарный поезд», — говорится в сообщении. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Уссурийске горит склад на тысяче квадратных метров. Пожар тушат более 50 человек, сообщили в МЧС России. «В Приморье огнеборцы МЧС России ликвидируют пожар на складе. В Уссурийске горит помещение площадью 1000 квадратных метров. Предварительно, пострадавших нет. На месте работают 50 специалистов и 16 единиц техники, в том числе к тушению привлечен пожарный поезд», — говорится в сообщении.