В ХМАО будут судить пристава, из-за которого жители не получили алиментов на 2,5 млн рублей

В ХМАО судебный пристав пойдет под суд за коррупцию

20 марта 2024 в 12:25 Размер текста - 17 +

Общий ущерб от действий пристава составил 2,5 млн рублей Фото: Владимир Андреев © URA.RU Бывший судебный пристав-исполнитель по Ханты-Мансийску и Ханты-Мансийскому району пойдет под суд за превышение и злоупотребление должностными полномочиями. Из-за его действий югорчане не получили алиментов на 2,5 млн рублей, сообщает пресс-служба СК по ХМАО. «Обвиняемый […] прекратил два исполнительных производства о взыскании алиментов в пользу несовершеннолетних. Кроме этого, в нарушение действующего законодательства он не принял должных мер по расчету задолженности по алиментам и не возбудил исполнительные производства о взыскании задолженности с должников», — сообщает в пресс-службе следственного комитета. Ханты-Мансийская межрайонная прокуратура направила в суд исковое заявление о возмещение ущерба. «Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу», — сообщает прокуратура ХМАО. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Бывший судебный пристав-исполнитель по Ханты-Мансийску и Ханты-Мансийскому району пойдет под суд за превышение и злоупотребление должностными полномочиями. Из-за его действий югорчане не получили алиментов на 2,5 млн рублей, сообщает пресс-служба СК по ХМАО. «Обвиняемый […] прекратил два исполнительных производства о взыскании алиментов в пользу несовершеннолетних. Кроме этого, в нарушение действующего законодательства он не принял должных мер по расчету задолженности по алиментам и не возбудил исполнительные производства о взыскании задолженности с должников», — сообщает в пресс-службе следственного комитета. Ханты-Мансийская межрайонная прокуратура направила в суд исковое заявление о возмещение ущерба. «Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу», — сообщает прокуратура ХМАО.