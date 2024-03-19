19 марта 2024

В ХМАО будут судить пристава, из-за которого жители не получили алиментов на 2,5 млн рублей

В ХМАО судебный пристав пойдет под суд за коррупцию
© Служба новостей «URA.RU»
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Обстановка у Бабушкинского суда. Москва, фссп, федеральная служба судебных приставов
Общий ущерб от действий пристава составил 2,5 млн рублей Фото:

Бывший судебный пристав-исполнитель по Ханты-Мансийску и Ханты-Мансийскому району пойдет под суд за превышение и злоупотребление должностными полномочиями. Из-за его действий югорчане не получили алиментов на 2,5 млн рублей, сообщает пресс-служба СК по ХМАО.

«Обвиняемый […] прекратил два исполнительных производства о взыскании алиментов в пользу несовершеннолетних. Кроме этого, в нарушение действующего законодательства он не принял должных мер по расчету задолженности по алиментам и не возбудил исполнительные производства о взыскании задолженности с должников», — сообщает в пресс-службе следственного комитета.

Ханты-Мансийская межрайонная прокуратура направила в суд исковое заявление о возмещение ущерба. «Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу», — сообщает прокуратура ХМАО.

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Бывший судебный пристав-исполнитель по Ханты-Мансийску и Ханты-Мансийскому району пойдет под суд за превышение и злоупотребление должностными полномочиями. Из-за его действий югорчане не получили алиментов на 2,5 млн рублей, сообщает пресс-служба СК по ХМАО. «Обвиняемый […] прекратил два исполнительных производства о взыскании алиментов в пользу несовершеннолетних. Кроме этого, в нарушение действующего законодательства он не принял должных мер по расчету задолженности по алиментам и не возбудил исполнительные производства о взыскании задолженности с должников», — сообщает в пресс-службе следственного комитета. Ханты-Мансийская межрайонная прокуратура направила в суд исковое заявление о возмещение ущерба. «Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу», — сообщает прокуратура ХМАО.
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